免評聘外籍看護 拚7月上路

立法院去年三讀通過，80歲以上長者免經巴氏量表評估，就可聘請外籍看護。勞動部長洪申翰昨（18）日表示，目前還有包括系統、人力、法制等配套工作進行中，正在跨部會協調，勞動部拚7月底上路。

立法院去年底通過《就業服務法》修法，讓80歲以上長者，或70歲至79歲患有癌症二期以上者免巴氏量表評估，即可聘請外籍看護，不過直至目前，尚未正式上路，立委昨日質詢時關注相關進度。

洪申翰表示，確實聽到有些外籍看護工「棄重擇輕」，對重症家庭造成一些影響，勞動部會努力提出配套，來降低衝擊。

洪申翰提到，目前還有招募等跨部會協調工作，包括相關配套所需流程、系統、人力、法制作業都在籌備當中。勞動部預定，將於7月底前把相關配套做到一定程度，力拚在7月底能夠上路。

另為解產業缺工，台灣2024年與印度簽署移工合作備忘錄（MOU），預計首批引進千名印度移工，並設立5%直聘目標。

洪申翰表示，除正式工作會議外，雙方正密切籌備、討論跟溝通，彼此以積極態度處理雙邊需求。至於是否如預期在今年底上路，他指出，確切時間點要再跟印方討論。

外界關注旅宿業開放移工，是否能在今年底前上路？洪申翰表示，目前檢討範圍不只是針對服務業、旅宿業，各個產業都在進行檢討與盤點作業，等到討論到一定階段，就會儘快向外界說明。