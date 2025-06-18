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再現高峰？一家三口曝「感冒症狀」全確診 醫嚇：新冠沒退燒

聯合新聞網／ 綜合報導
快篩示意圖。聯合報資料照片
快篩示意圖。聯合報資料照片

國內新冠疫情持續處於高原期，疾管署昨公布上週新增38例死亡，為今年單週最多。小兒科醫師張容毓指出，一名爸爸因喉嚨痛、輕微感冒就診，快篩結果呈現陽性，隨後醫師也為他的妻子與孩子進行快篩，結果全家都確診，讓她直言：「新冠其實比想像中還普遍。」同時，流感疫情仍未結束，張醫師表示，昨天早上就連續發現3例A型流感病例，提醒民眾若出現症狀應儘早就醫檢查，勿掉以輕心。

張容毓近日在臉書發文分享，一位媽媽因喉嚨癢痛、流鼻水而進行快篩，結果確診新冠。另有一對年輕父母帶著孩子看診並準備施打預防針，起初孩子只是輕微感冒、精神也不錯且無發燒，醫師原本已準備開立接種單。不過爸爸也有感冒症狀，檢查時發現喉嚨紅腫，經新冠快篩竟驗出陽性，有兩條線反應。

張容毓表示，接著她也替孩子進行快篩，結果同樣呈現陽性；最後替沒有明顯症狀的媽媽檢測，竟也驗出兩條線。她不禁感嘆：「沒篩還不知道，沒想到新冠病毒仍然這麼活躍。」

此外，張容毓也指出，昨天診所替病患進行快篩時發現，流感仍在流行，光是早上就連續驗出3例A型流感病例，自費的抗病毒藥幾乎用罄。她提醒大家：「流感還沒退，新冠更是超乎預期地多」，即使只是輕微的不舒服，也不能掉以輕心。

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