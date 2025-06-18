苗栗山區大雨 司馬限林道8.5公里處坍方受阻
苗栗縣山區午後大雨，大湖鄉通往雪見遊憩區的司馬限林道下午發生坍方，交通中斷，雪霸國家公園管理處聯繫廠商預計明天進場搶修，提醒欲前往雪見遊客，改由卓蘭前往。
雪霸國家公園管理處指出，受山區大雨影響，由大湖鄉通往雪見遊憩區的司馬限林道8.5公里處發生坍方，土石泥流淹沒路面導致交通中斷；經聯繫開口合約廠商，預計明天進場搶修，將於清除坍方後開放通行。
雪管處預估明天上午可完成坍方清除，但仍須視天候及實際狀況而定，呼籲計畫前往雪見地區的遊客，改由卓蘭鎮前往，並隨時注意山區道路安全。
雪管處也提醒，夏季天候型態，山區常有午後雷陣雨或超大豪雨發生，道路邊坡不穩定，易有落石或坍方危險，民眾若安排上山，建議視天氣狀況調整行程。
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