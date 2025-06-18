傳藝中心「接班人好戲台」8類表演輪番上場 吸引逾2萬名觀眾觀賞

傳藝中心主辦的「傳統藝術接班人－駐園演出計畫」（接班人好戲台）今年上半年已演出逾200場，吸引約2萬5000名觀眾觀賞，說唱等8類表演輪番上演，下半年繼續在宜蘭園區登場。

傳藝中心今天發布新聞稿表示，「傳統藝術接班人－駐園演出計畫」今年共推出8種表演類別，包含說唱、說唱曲藝、布袋戲、歌仔戲、北管音樂、北管戲曲、宜蘭本地歌仔及排灣族口、鼻笛等，不僅延續以往表演類別與經典劇目，也有新增團隊，令人眼睛一亮。

其中，今年首次入選的團隊包括宜蘭在地的宜蘭本地歌仔團隊壯三新涼樂團，演繹具有濃厚歌仔原鄉氣息的落地掃，帶來經典「呂蒙正」之「桃花過渡」與「陳三五娘」之「拋荔枝」；台北曲藝團由年輕藝生搭配資深相聲演員，演出包括傳統、新編以及即興的「說唱嬉遊記」與「我愛相聲狂」兩套節目。

連年入選的屏東縣台灣原住民文化研究會，這次規劃「排灣族男女情歌對唱」的專題，透過口、鼻笛與歌謠，吟唱出排灣族人濃濃的情意，如同百步蛇祝福著族人；以傳承台灣說唱為重點的微笑唸歌團，特別設計可愛的動畫與台語字幕，將老故事「山伯英台」唱唸出另一番趣味情調。

台北老字號歌仔戲團隊民權歌劇團帶來傳統戲中較少演出的「孟姜女」故事。

廖瓊枝歌仔戲文教基金會演出國寶藝師廖瓊枝手把手傳承的經典好戲「李三娘」之「井邊相會」，敘述母子相逢卻不相識的悲情酸楚，考驗演員功力。

在北管藝術部分，翠蘭戲曲工作坊下半年帶來北管福路折子戲「探五陽」之「金蓮觀星」，劇情起伏迭宕，對白諧趣，被視為「福路派」入門戲之一；臺北木偶劇團與延樂軒北管劇團分別以北管布袋戲「南天門」選折，以及以活潑圖畫搭配的方式演出「望兒樓」、「機房」故事，展現傳統北管豐富音樂層次。

布袋戲有傳承自國寶藝師陳錫煌的山宛然劇團、弘宛然古典布袋戲團、陳錫煌傳統掌中劇團、彰藝園掌中劇團與台中聲五洲掌中劇團，將各自帶來藝師傳授技藝開枝散葉後的各家精采好戲，展現指掌風華。

「接班人好戲台」自即日起到11月10日，將繼續在宜蘭園區各場地帶來多元演出。

此外，「接班人好手路」有不同工藝師駐園與民眾交流互動，歡迎民眾前往宜蘭園區，感受台灣傳統工藝與表演藝術的魅力。