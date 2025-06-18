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掉髮年輕化！營養師曝「6關鍵習慣」：這樣吃改善落髮體質

聯合新聞網／ 綜合報導
現代人生活節奏快、壓力大，導致落髮問題有年輕化趨勢，讓人相當困擾，營養師建議可從飲食著手調整。示意圖／Ingimage
現代人生活節奏快、壓力大，導致落髮問題有年輕化趨勢，讓人相當困擾，營養師建議可從飲食著手調整。示意圖／Ingimage

現代人生活節奏快、壓力大，導致落髮問題有年輕化趨勢，許多年輕人還沒步入中年就開始面臨髮量危機，讓人相當困擾。對此，營養師高敏敏建議，落髮族群可從飲食著手調整，攝取正確營養有助於改善掉髮狀況，讓你洗頭時不再看到大把頭髮隨水流逝。

#優質蛋白質

髮絲最重要的基底，可以維持毛囊的活力、增加髮絲彈性也有助於修復受損頭皮，建議多攝取魚類、肉類、蛋和豆類等優質蛋白質來源，有助於養出強韌髮絲。

#鐵質

如果鐵不足，毛囊會進入休止期，導致落髮增加，而鐵質可以讓紅血球運輸氧氣到毛囊、避免貧血而落髮，建議可多攝取牡蠣、豬肝、紅莧菜等富含鐵的食物。

#維他命

抗氧化效果可以保護毛囊，對抗壓力、形成髮內膠原蛋白，建議可適量攝取芭樂、莓果、柳橙與蘋果等富含維他命C的水果，幫助養護頭髮健康。

#維他命Ｂ群

維他命B群有助於蛋白質的合成，能促進頭髮的生長與修復。建議可多補充綠色蔬菜、全穀類米飯、燕麥胚芽、瘦肉與乳製品，有助於維持髮絲健康與強韌。

#必須脂肪酸

幫助頭髮主成分角質形成，促進健康頭皮、增強毛囊活力，建議可多攝取堅果、植物油、酪梨與鮭魚等富含好油脂的食物，幫助養出強健秀髮。

#鋅

營養師提醒，一旦體內鋅含量不足，可能會導致掉髮問題加劇。為維持頭髮健康，建議可多攝取牡蠣、蛤蜊、各類海鮮及肉類，補充足夠的鋅元素。

營養師高敏敏補充指出，除了營養不均可能引發落髮，像是睡眠不足、激烈節食、生食雞蛋、頻繁染燙髮以及長期壓力過大，也都可能使掉髮情況惡化。除了盡早調整這些生活習慣外，若出現明顯或異常的落髮情形，建議儘早諮詢專業醫師，才能對症處理、有效改善。

頭髮 蛋白質 膠原蛋白 維他命 睡眠 生活習慣 營養師 掉髮 年輕人 壓力

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