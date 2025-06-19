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健康你我他／好漢也怕病來磨 身心健康最有福

聯合報／ 文／Ann（ 苗栗市）
身心健康才最有福，這是我這次生病住院最深刻的體認。圖／Ann提供
身心健康才最有福，這是我這次生病住院最深刻的體認。圖／Ann提供

衛福部疾管署宣布，新冠就診人次居高不下，尤其中高齡的中重症患者增加。沒想到我也在這一波疫情中感染住院，五天後才解除隔離。

端午節那天，因頻繁進出市場，準備過節食材，到了晚上全身出現關節痠痛，以為是太累所致。豈料，隔天咽喉劇痛、鼻涕流不停，胸腔有壓迫感，晚上開始氣喘，趕緊快篩，竟然兩條線，我確診了。

捱到天亮，外子載我到醫院就診。周一的醫院，人群熙來攘往，我已全身疲軟，醫師問診結束，開始一些檢查，之後考量我的年齡及檢查報告，強烈要求我盡快住院治療。因為害怕飛沫傳染他人，我選擇入住單人病房，也謝絕看護及家人來探視。

進了病房，手臂埋了靜脈針管，一瓶接一瓶的點滴注射著，抗生素、抗病毒藥物、類固醇、抗組織胺、止瀉等藥物輪流吞下。護理師進進出出，白天班、小夜、大夜，量血壓、清痰不斷，三天後各種不適才慢慢緩解。言談間才知道護理師的護病比很高，常耽誤用餐或下班時間，站在第一線，對病人還是輕聲細語的，非常親切，感覺她們真是天使一般。

佛法有云：「人生八苦，病苦為最。」就算你是政商名流，一旦病痛來磨，也是痛苦不堪，無人代為受罪。俗話說得好：「好漢也怕病來磨。」所以身心健康才最有福，這是我這次生病住院最深刻的體認。

護理師 疫情 患者 中高齡

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