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腹膜透析9旬翁也能在家操作 提升生活自主性

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
93歲于爺爺(左2)的兒子(黑衣者)代表感謝長庚團隊，協助居家腹膜透析遠端管理，讓父親保持活力老年的生活。圖／林口長庚提供
93歲于爺爺(左2)的兒子(黑衣者)代表感謝長庚團隊，協助居家腹膜透析遠端管理，讓父親保持活力老年的生活。圖／林口長庚提供

台灣被稱為「洗腎王國」，透析人口破九萬人，隨著人口老化，洗腎者的平均年齡已達68歲。對高齡患者而言，定期前往洗腎室舟車勞頓，常因行動不便錯過透析時間，影響腎病控制。林口長庚醫院近年積極推廣「在宅腹膜透析」，讓長者在家完成治療，今年健保署也投入4.3億元補助鼓勵患者使用腹膜透析，盼腹膜透析率從7%提升到8%。

健保署統計，門診透析就醫人數，自民國109年9.4萬人增至111年9.8萬人後，逐年降至9.7萬人；整體透析就醫人數中，血液透析者占91.8%、腹膜透析占6.7%。

透析人口不斷老化，過去常誤以為年長者不適合使用腹膜透析，林口長庚腎臟科主任陳永昌表示，目前院內約有380位腹膜透析患者，其中四分之一為65歲以上長者，長者只要有良好支持系統與照護團隊，高齡者也能安全進行。院方自2019年起強化衛教，導入自動腹膜透析機及遠端監測系統，由專責護理師定期追蹤病人數據，協助患者安心操作。

93歲的于姓阿公，是林口長庚推動的成功案例。過去他因長期服用止痛藥導致腎功能衰退，需依靠透析維持腎臟功能。性格樂觀、喜愛外出的他，不願長時間待在洗腎室，選擇居家腹膜透析治療，並由太太協助操作，夫妻互相照顧，也成為院方口中的「模範夫妻檔」。

林口長庚醫院高齡醫學科主任顏介立說，與血液透析相比，老年患者使用腹膜透析的心血管住院風險降低26%，死亡風險下降38%，具高度統計意義，不僅提升生活自主性，也有助延長壽命，尤其適合高風險心血管族群。

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