70歲男性皮膚紅疹拖3個月 竟是上千隻疥蟲在作怪

一名70歲男性，過去3個月出現嚴重搔癢性皮疹，夜間症狀加劇，曾自行使用市售濕疹藥膏治療，但症狀未見改善，只得至醫院皮膚科就醫。經問診發現，患者同住家人也出現類似紅疹與搔癢情況，確診為「結痂型疥瘡感染」，且因患者為高齡長者又有明顯厚痂，研判他身上帶有上千隻疥蟲，傳染力極高，需積極治療。

台北榮總皮膚部主治醫師馬聖翔說，疥瘡是種由疥蟲感染引起的皮膚病，透過密切接觸傳播，容易在家庭、養護機構及監所造成群聚感染。感染疥蟲後，潛伏期2至6周，患者通常不會立即出現症狀，其症狀主要來自人體對疥蟲及其排泄物所產生的延遲性過敏反應，一旦出現過敏反應，便有劇烈搔癢，在夜間特別明顯，嚴重影響患者睡眠與生活品質。

疥蟲引起的皮疹，多以紅色陳舊性丘疹或結節表現，常分布於皮膚皺摺及較柔軟的區域，包括手腕、指縫、腋下、肚臍周圍、乳頭周圍、臀部及生殖器等部位，頭頸部則較少被侵犯，有時可在病灶區觀察到「蟲隧道」，此為疥蟲於皮膚表層鑽行所留下的細小通道，為診斷的重要依據之一。

典型疥瘡患者皮膚上約有10至15隻疥蟲，該名患者全身有多處抓痕與紅色丘疹，指縫及手腕等部位也出現脫屑與紅疹，手掌有明顯的厚痂，馬聖翔說，透過皮膚鏡檢查可見典型蟲隧道，在皮膚刮屑中發現疥蟲，診斷為「結痂型疥瘡感染」。醫學研究顯示，在免疫功能低下或年長個案，每公克皮屑中會帶有3、4千隻疥蟲，傳染力高，因此研判患者身上可能帶有上千隻疥蟲。

馬聖翔說，疥瘡的治療以使用滅疥藥物為主，除治療患者外，尚未出現症狀的同住家人也建議一併接受預防性治療，而該名患者經藥物治療一個月後，搔癢明顯改善。

為防治疥蟲傳播，馬聖翔提醒，患者貼身衣物、床被單與毛巾等，建議用60℃以上熱水浸泡超過10分鐘後清洗，或使用烘乾機高溫處理。如衣物不適合用高溫處理，則可密封於塑膠袋中置放一周。若個案居住於養護機構，則需進行適當接觸隔離措施，以防止機構內的交互感染。