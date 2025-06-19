健康主題館／身體健不健康 中醫看「舌象」便知曉

看中醫時，都會被要求伸出舌頭，仔細端詳一番，到底中醫師是怎麼看舌頭的？中醫師公會全聯會常務理事陳潮宗表示，「舌為心之苗，舌苔為脾胃之氣所生」，透過觀察舌頭的顏色、形態與舌苔變化，可以反映出身體的臟腑功能、氣血運行與陰陽平衡，一窺身體的健康狀況。

舌象可輔助辨證論治

舌頭是「健康顯示器」，陳潮宗說，從舌象可以看出健康狀態的對應關係。以顏色來看，「淡白舌」為氣血虛弱、陽氣不足；「紅舌」則是陰虛火旺、內熱；「絳舌（深紅）」代表熱極傷陰、虛火上炎；「紫舌」為氣滯血瘀、寒凝血瘀。從舌象的觀察，可輔助辨證論治，提高診斷準確度。

中醫看診強調「望聞問切」，舌頭在「望」診中占有重要的地位，因為舌頭通過經絡系統與臟腑器官相連，只要一看舌部狀態，包括舌苔的顏色、厚薄、質地，就能推測出各臟腑的陰陽狀態。陳潮宗指出，當病患一伸出舌頭，看到一層厚膩的舌苔，就表示脾胃濕氣過盛，常伴隨容易疲倦、腸胃消化問題。

舌象是身體「晴雨表」

陳潮宗說，舌象被喻為身體內部狀況的「晴雨表」，透過舌質與舌苔的綜合觀察，中醫師能辨別體質、判斷病情並擬定療法。觀察舌象時，以白天自然光下最準，勿在剛食用有色素食物，如咖哩、葡萄、紅龍果、芒果後觀察，可能會使舌苔染色，造成誤判。

一位舌象看起來舌尖紅、苔薄白的患者，有潮熱盜汗、手足心熱等症狀，診斷為心火上炎、陰虛火旺。陳潮宗表示，利用酸棗仁、黃連、柏子仁等藥材來養心安神、清心瀉火，使用過後確實起到積極作用，改善體內陰陽失衡狀況。

有些人一吐舌，舌苔出現一圈一圈類似地圖的紋路，是不是生病了？陳潮宗說，這是舌面出現不規則紅色光滑斑塊的「地圖舌」，中醫別名「花剝苔」，是指舌苔剝落形成花紋狀圖案。斑塊可能消失又再出現，多屬於良性，若次數頻繁則可能為體質失衡，例如胃氣不足，舌苔無法均勻布滿，可用黨參、白朮、茯苓來補中益氣。

健康養生3方法

∎生活作息：要早睡，盡量在晚上11點前就寢，因晚上11點至翌日凌晨1點是肝膽修復時間，有助於氣血生化。

∎餐飲部分：飲食要節制且定時，避免過量冷飲與甜食，所謂「胃病三分治，七分養」，吃八分飽最養生。

∎運動方面：建議散步、太極、八段錦、氣功等運動，可促進氣血運行與代謝，進而改善體內的陰陽運行。

舌苔需要刷嗎？

舌苔是身體狀況的反映，中醫不建議刷除正常舌苔，因其反映脾胃功能，過度清潔恐損津耗氣。若出現明顯異常舌苔，例如厚膩苔、有異味、發黏滑膩，可用舌苔刷輕輕帶過，溫和清潔改善口氣。舌苔異常若長期持續或反覆出現，應針對根本進行調養，同時配合飲食調理。