外科名醫林芳郁驚傳失智 林靜芸臉書好友學生留言打氣　　

作過衛生署長、三大醫學中心院長的林芳郁近況一出，引發大家關心。其妻林靜芸也在臉書貼文，公開夫婿罹患失智症，這五年來，她成為照顧者，也想替另一半完成願望，由家族捐款在台大外科成立「林芳郁教授基金會」，協助外科醫師的養成教育以及進修，周日（22日）將舉行基金會成立儀式並發表《謝謝你留下來陪我》一書。

林芳郁教授醫學教育衛生基金會成立儀式暨《謝謝你留下來陪我》林靜芸醫師新書發表記者會，將於六月廿二日上午十時在台灣大學醫學院1樓101講堂（台北市中正區仁愛路一段1號）舉行。

林靜芸今天在臉書表示：「疼愛我們的朋友，關心台灣外科人才養成的大家，如果大家有時間，歡迎這個周日上午到林芳郁常去講課的台大醫學院101講堂，一起來支持我們。」

貼文一出，眾多醫界好友留言，包括精神科醫師吳佳璇表示，謝謝林靜芸將林芳郁老師的故事說出來；前衛福部次長王必勝也表示：「永遠感謝林芳郁院長的提攜及教導之恩！」

吳佳璇提及「老師從亞東醫院退休時，已耳聞健康有狀況。後來有一天，經過新生南路信義路口，突然看到老師一個人過馬路，我與他擦肩而過，不敢貿然打招呼，忖度他應該不會記得我，別讓老師尷尬。」

「可是身為失智者家屬，我又擔心，萬一是迷路，我怎能放著不管，應該想辦法送他回家才對。等到下個紅綠燈，看見一個人急急忙忙衝向老師，我心裡鬆了口氣，「應該是陪老師出門的人」，便繼續站在對街，目送老師走遠。」

防疫大將、前衛福部次長王必勝「永遠感謝林芳郁院長的提攜及教導之恩！」。前衛生署副署長、前台大家庭醫學科主任李龍騰寫著「辛苦師母了，祝院長早日康復。」；畢業於台大醫學系的雙和醫院心臟外科主任李紹榕則說「師母和老師都辛苦了」。

「林芳郁教授醫學教育衛生基金會成立儀式暨《謝謝你留下來陪我》林靜芸醫師新書發表記者會」將於6月22日早上於台大醫學院101講堂舉行，與會醫界人物眾多，包括衛福部長邱泰源、健保署長石崇良、台大醫院院長吳明賢、台北榮總院長陳威明、亞東醫院院長邱冠明、台大醫院外科部主任陳晉興、台大醫院心臟血管外科主任虞希禹等人。

「謝謝你留下來陪我」是林靜芸及聯合報健康事業部策略長洪淑惠共同完成，由聯合報出版。書裡記載了一生謙沖，謙遜的名醫林芳郁對台灣醫療許多不為人知的貢獻，也記載他努力地當一個好病人及林靜芸學習成為一個失智症家屬與照顧者的旅程。