設備出狀況害陽明山火燒山 國研院：廠商同意支付賠償金

陽明山國家公園今年4月因國家實驗研究院監測設備導致火燒山，事後如何賠償引發外界關注。國研院國網中心今天表示，已跟廠商協調好賠償的分配比例，目前已經有初步協商結果。國研院進一步表示，經與廠商初步協商，廠商已同意支付賠償金，後續將與廠商及學界合作，持續協助當地植物生態後續監測與復育。

陽明山國家公園七星山小油坑區今年4月14日因國研院設置的空氣品質感測器起火，引發大面積火燒山。陽明山國家公園管理處依法進行相關究責，並要求國研院就損害部分進行賠償。民眾黨立委黃國昌今天質詢時詢問後續如何賠償。國研院官員表示，目前跟廠商已經有初步協商結果。

國研院表示，2022年委託廠商，在陽明山小油坑架設三支空氣品質感測器含太陽能供電模組，透過Band 20無線電波段，將感測資料傳輸回國網中心主機，驗證Band 20在沒有商用無線網路5G、6G及惡劣環境中，亦可傳輸資料。該設備是由廠商設置並負責維運，國研院為負起社會責任，仍已責成轄下國家高速網路與計算中心基於委託人立場，應與廠商共同負責；同時已針對行政管理疏失，對相關同仁進行內部懲處。

黃國昌今天也質疑，去年8月該地的空氣品質感測器就已經發生過起火案例，為何未處理，甚至於今年又釀成更大災害？國研院指出，小油坑三支空氣品質感測器的其中一支，在去年8月曾發生起火燃燒事件，事後廠商通知國研院國網中心，國網中心要求廠商妥善處理，廠商表示將把另兩支空氣品質感測器太陽能供電模組的鋰電池，更換為安全性較高的鋰鐵電池，國網中心於事持續追蹤更換進度；後經廠商告知，該鋰鐵電池需客製化製作與運送不易因故延誤，所以遲未更換。

國研院表示，由於在小油坑惡劣環境能成功利用Band 20傳輸資料的驗證場域建置不易，具技術代表性與示範意義，且考慮可能會提出延續研究相關規畫，基於廠商尚有二組設備未拆除，其中一組國研院國網中心規畫於今年辦理現地訪視，另一組由廠商自行於今年1月拆除。此訪視行程原已在規畫中，預計於今年夏季前進行，不料預計訪視的設備在4月14日起火燃燒。