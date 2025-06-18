基隆長庚慢性傷口暨蟹足腫治療室啟用 提供個別化治療

基隆長庚醫院今天舉辦「慢性傷口暨蟹足腫治療室」啟用儀式，整合整形外科、皮膚科、中醫科、放射腫瘤科與護理等跨專業團隊，採用AI傷口評估和高壓氧治療設備，提供適合病患的個別化治療。

基隆長庚慢性傷口暨蟹足腫治療室，設在情人湖院區地下1樓門診區和地下2樓治療區，共計55.6坪。治療室主任蔡嘉軒表示，基隆地區環境較為濕冷，長者與慢性病人口比例高，內政部去年統計資料顯示，基隆老年人口比例為20.76%，慢性傷口照護已成為基隆地區相當重要的醫療議題。治療室整合醫護專業團隊，採用先進設備，將為病患提供高品質與適合的治療方式。

揭牌儀式今午12時舉行，基隆市衛生局長張賢政、基隆市議會主任黃連茂代表議長童子瑋、立委王正旭服務處主任林明智代表王正旭，受邀和基隆長庚醫院院長賴旗俊、副院長詹益聖、外科部副部長陳志豪，共同揭牌。

賴旗俊表示，設立慢性傷口暨蟹足腫治療室，是對大基隆地區民眾健康承諾的具體實踐。今後會持續以病人為中心，透過跨科整合與精準照護，讓大基隆地區民眾無需遠赴台北或其他大型醫療中心，即能在基隆當地享有優質醫療服務。

治療室啟用後，慢性傷口病人在門診診療後，可立即至治療區接受高壓氧治療，促進傷口癒合。患有蟹足腫病人可在治療室接受簡單的蟹足腫切除手術，術後能即時接受放射線治療。治療室並結合中西醫跨專科整合治療，可依據不同病灶，為每一位病人量身打造個別化照護計畫，免除舟車勞頓之苦。

蔡嘉軒指出，超過4至6星期未癒合的慢性傷口，常伴隨一個以上的慢性疾病，造成組織結構生理功能損傷，甚至引發系統性及骨骼感染。很多傷友因此勞動力減低或停頓，日常生活需仰賴家屬或外傭照顧，相關醫療費用更是沈重，造成家庭極大負擔，間接增加健保支出和社會成本。

基隆長庚醫院表示，慢性傷口暨蟹足腫治療室啟用後，會規畫在門診區定期舉辦慢性傷口衛教講座，提升在地社區對慢性傷口與疤痕照護的正確認知，降低延誤就醫與錯誤處置導致的併發症發生率。