影／高雄長庚啟動達文西單孔手術 首例66歲男攝護腺癌切除完成

高雄長庚醫院今年5月引進達文西單孔系統是台灣微創手術領域最新技術，首例接受手術66歲男性病患多種慢性病纏身，被診斷出早期攝護腺癌，接受單孔系統切除腫瘤，術後第1天即下床行走、進食，預後良好病況穩定。

達文西機器人手術中心主任王弘仁解釋，相較傳統多孔式系統，單孔系統僅需單一小切口，導入1支可彎曲3D高畫質內視鏡、3支雙關節手術器械，透過操作機台精準控制，大幅降低手術空間限制與傷口數量，讓複雜手術變微創、更安全。

王弘仁表示，首例手術病人為66歲男病患除了右側腦中風、高血壓、心房顫動與腦血管硬化等慢性病史，近來頻尿與夜尿就診，進一步切片診斷為早期攝護腺癌，腫瘤位在右側攝護腺區域。評估後決定採用達文西單孔手術系統根除，6月2日手術歷時數小時完成，未置引流管，手術後的恢復狀況良好。

長庚體系2021年派遣醫師前往德國柏林訓練中心受訓，並獲TFDA核准於林口及高雄兩院區臨床試驗，應用於乳癌、肺癌、直腸癌、前列腺癌與縱膈腔腫瘤５大癌種術式，為單孔手術系統正式臨床上路立下關鍵基礎。

副院長陳武福指出，2015年啟用首台達文西手術系統迄今已建立完整機器人微創手術平台，目前擁有3台達文西Xi系統及一台單孔系統，累計完成逾4000例微創手術，臨床手術案例居領先地位，也成為南台灣首家啟用單孔系統醫學中心，對智慧醫療具指標意義。