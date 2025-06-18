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自殺隔14年重回國人十大死因 醫揭兒少三大危險族群須注意

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總今舉辦「兒童中毒青少年自殺防治研討會」，北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，國內兒童青少年中毒個案，自1985年至2020年統計發現，一共有兩個高峰，包括0至6歲及12至18歲以下族群，若分析12至17歲中毒者，高達7成以上均有蓄意自殺意圖，呼籲家長應多加注意。記者沈能元／攝影
台北榮總今舉辦「兒童中毒青少年自殺防治研討會」，北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，國內兒童青少年中毒個案，自1985年至2020年統計發現，一共有兩個高峰，包括0至6歲及12至18歲以下族群，若分析12至17歲中毒者，高達7成以上均有蓄意自殺意圖，呼籲家長應多加注意。記者沈能元／攝影

衛福部最新公布113年國人十大死因，自殺睽違14年重返前十名，其中15至64歲年齡層自殺率，相較112年全面上升。台北榮總今舉辦「兒童中毒青少年自殺防治研討會」，與會專家指出，國內兒童青少年中毒個案，自1985年至2020年統計發現，共有兩個高峰，包括0至6歲及12至18歲以下族群，若分析12至17歲中毒者，7成以上有蓄意自殺意圖，呼籲家長應多加注意。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，臨床毒物部統計發現，30多年來，兒童、青少年中毒案件持續增加，特別是隨著網路發達，而出現各式各樣的中毒，整體占比自1%上升至40%；其中，0至6歲中毒個案人數較多，特別是一歲以下小朋友個體小，對毒物較為敏感所致，常見中毒物質為藥物及農藥，但近年來，青少年自殺情形確實有增加的趨勢。

與會專家、陽明交通大學附設醫院小兒科主治醫師林芷蔚指出，經1985至2020年統計發現，0至17歲中毒個案達1萬9893人，其中，12至14歲青少年中毒個案中，有自殺意圖比率約占整體78.2%，而15至17歲青少年中毒者中，自殺意圖比率約占整體76.6%，其中以藥物自殺為大宗。

台北榮總精神部主治醫師黃翔瑄說，臨床常見兒童、青少年自殺高風險個案，常伴隨有「憂鬱」、「思覺失調症」，或受到「物質濫用」三大影響，較常為缺乏現實感，甚至有妄想、幻聽等，若在合併本身有過動等行為衝動的誘因時，很容易就會出現自殺行為。

黃翔瑄表示，兒童、青少年自殺率上升情形，可能是青少年發育階段，大腦正在經歷可塑性，處於不穩定階段，就像是一顆樹木正在生長，必須經歷接剪枝葉的階段，這是成為一名成熟的大人，所需經歷的階段，因此，容易受到各式各樣事件的影響，而增加罹患精神疾病的機會。

黃翔瑄提醒，家長發現兒童、青少年出現心情憂鬱、胃口變差、睡眠不佳時，應儘速就醫，特別是已有精神疾病正在用藥者，呼籲家長應隨時注意青少年用藥情形，並防止藥物濫用。楊振昌則提醒，兒童、青少年就醫時，應避免汙名化，學校及家庭都應給予最大的支持。

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