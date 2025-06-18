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明後天繼續熱！高溫上看36度 午後雷陣雨「集中下在西半部」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周高溫依舊上看36度，明、後2天午後雷陣雨範圍縮小，降雨區域主要在南投、嘉義以南、大台北地區及其他山區，其中，西半部需留意局部大雨。聯合報系資料照
未來1周高溫依舊上看36度，明、後2天午後雷陣雨範圍縮小，降雨區域主要在南投、嘉義以南、大台北地區及其他山區，其中，西半部需留意局部大雨。聯合報系資料照

天氣持續炎熱，中央氣象署預報員張承傳表示，未來1周高溫依舊上看36度，各地大致為多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態，周六至下周二受西南風影響，中部以北、東北部及其他山區有雷陣雨，清晨至上午中南部也有零星降雨；至於颱風部分，近期沒有明顯熱帶擾動趨勢。

張承傳說，未來1周為午後雷陣雨的天氣型態。明、後（19、20日）2天太平洋高壓增強，午後雷陣雨範圍縮小，降雨區域主要在南投、嘉義以南、大台北地區及其他山區，其中，西半部需留意局部大雨；另外，由於環境風場偏東南至南風，台東、恆春半島整天不定時有短暫雨。

周六至下周二（21至24日）環境風場轉為西南風，午後中部以北、東北部及其他山區有雷陣雨，清晨至上午中南部有零星短暫降雨；下周三（25日）環境風場再回到東南風，午後雷陣雨集中在中南部及其他山區。

溫度部分，張承傳指出，未來1周為夏季悶熱天氣，明、後2天西半部高溫上看36度；至於颱風部分，張承傳表示，近期沒有明顯熱帶擾動趨勢。

高溫 颱風 雷雨 氣象署

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