NSO攜手弗拉柯維克、曾宇謙 奏響夏日華麗樂章

NSO國家交響樂團邀約當代法國號名家瑞德凡．弗拉柯維克，與柴可夫斯基大賽銀獎得主小提琴家曾宇謙擔任獨奏，將推出2場音樂會，奏響夏日精彩樂章。

「號角．交響羅曼史」音樂會由德國指揮凱文．約翰．埃杜塞（Kevin John Edusei）擔綱，攜手法國號名家瑞德凡．弗拉柯維克（Radovan Vlatković）演出聖桑斯「F大調浪漫曲」與理查．史特勞斯「降E大調第二號法國號協奏曲」等樂曲。

弗拉柯維克出生於克羅埃西亞，1983年曾獲ARD慕尼黑國際音樂大賽，而當時大賽已有14年不曾頒發獎項給法國號音樂家，讓他一舉踏上國際樂壇。弗拉柯維克曾任柏林廣播交響樂團法國號首席，今天在記者會上他表示，很開心與NSO這個音樂家庭再度重逢。

指揮埃杜塞表示，很高興第1次來到台灣與NSO合作，這次演出理查‧史特勞斯的「降E大調第二號法國號協奏曲」，「這首樂曲對我而言有特別的意義，因為我住的地方距離理查‧史特勞斯的墓園只有5分鐘，深有所感。」埃杜塞曾任職慕尼黑交響樂團以及伯恩歌劇院，並受邀全球演出。

「準．馬寇爾、曾宇謙與NSO」音樂會則由NSO國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）指揮，小提琴家曾宇謙將帶來貝多芬「小提琴協奏曲」。

曾宇謙表示，這首曲子雖旋律簡潔，但詮釋難度極高，「不管技巧或音樂性，都是小提琴家心中最難的協奏曲前3名。」他並透露，每次演奏這首作品總能激盪出全新火花，「這次是第1次跟馬寇爾合作，我非常期待。」

「號角．交響羅曼史」音樂會將在6月21日演出，地點在台北國家音樂廳。「準．馬寇爾、曾宇謙與NSO」音樂會將在7月20日舉行，地點在台中國家歌劇院。