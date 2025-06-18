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國健署一年接1萬7494通來電 新手爸媽「最常問這3題」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署孕產兒關懷諮詢服務去年共提供1萬7494通服務，回應2萬1052個問題。示意圖／ingimage
國健署孕產兒關懷諮詢服務去年共提供1萬7494通服務，回應2萬1052個問題。示意圖／ingimage

根據內政部最新統計，台灣今年5月新生兒數僅8433人，較4月再減251人，創下歷年單月新低。孩子生愈少愈寶貝，新手爸媽也會產生「育兒焦慮」，為協助家庭度過懷孕、分娩及育兒等挑戰，國健署升級「孕產兒關懷諮詢服務」，113年孕產兒關懷諮詢服務專線提供1萬7494通服務，回應2萬1052個問題。

國健署婦幼健康組簡任技正林真夙表示，彙整逾2萬個諮詢問題，前三大為母乳哺育（57.5%）、寶寶照護（15.5%）以及產後照護(11.7%）。從這些問題可分析，父母親最擔心孩子的營養照護，以及產後媽咪身體恢復狀況，包含生理、心理、傷口護理等。

相較於112年孕產兒關懷諮詢服務專線的服務統計，共1萬6259通服務，提供2萬1197個問題的諮詢，其中，最關心的前三大議題為母乳哺育（33.3%）、寶寶照護（28.9%）及資源轉介（19.7%）。林真夙說，諮詢通話件數增加了，前三大議題第三名也變動，代表女性自我照護意識提高。

占比最高的母乳哺育問題，該如何哺餵寶寶？要親餵或是瓶餵？國內推動哺餵母乳多年，根據國健署2022年的調查公布，產後1個月以下純母乳哺育率為52.1%，6個月以下則降至28.7%，餵滿6個月者約為4.9%。雖然近年母乳哺育率有下降趨勢，但從電話諮詢數據看來，母乳哺育問題仍占大宗。

國健署建議，寶寶出生後前6個月以純母乳哺育為主，6個月後逐步添加副食品。母乳含有多種活性成分，有助提升寶寶免疫力，降低腹瀉與過敏風險。自6個月起，可逐步添加副食品，建議從單一食材開始，例如肉類、深綠色蔬菜、鮭魚、蛋黃等，觀察寶寶是否有過敏反應，再慢慢增加食材種類。

產後初期，新手媽媽應重視傷口護理、產後排出物觀察與哺乳技巧學習。除了生理照護，伴侶與家人也應共同分擔育兒責任，讓產婦獲得充分休息與支持，林真夙表示，產婦可善用今年5月1日上路的「產後照護服務方案」，由專業醫師或助產人員進行生理量測、疾病與身體機能評估、產後生活型態及生育之諮詢等。

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