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苗栗泰安今累積雨量已127毫米冠全台 西半部明防大雨

中央社／ 台北18日電
氣象署表示，今（18）日降雨最多的地區位於苗栗縣泰安鄉，截至下午5時累積已127毫米。示意圖。聯合報系資料照
氣象署表示，今（18）日降雨最多的地區位於苗栗縣泰安鄉，截至下午5時累積已127毫米。示意圖。聯合報系資料照

交通部中央氣象署表示，今天降雨最多的地區位於苗栗縣泰安鄉，截至下午5時累積已127毫米；明天西半部山區仍要留意局部大雨，未降雨前有局部攝氏36度以上高溫

氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，目前各地的對流已經逐漸趨緩，預估局部豪雨、大雨的情況晚間就會緩和下來；今天截至下午5時，累積雨量以苗栗縣泰安鄉127毫米最多，其次為台中市和平區105.5毫米。

張承傳表示，明天、20日太平洋高壓再增強，台灣附近為為東南風至偏南風，各地仍然以多雲到晴的天氣為主；明天午後南投、嘉義以南、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，午後西半部山區有局部大雨發生的機率。

張承傳指出，21日至24日環境轉偏西南風，中部以北、東北部及各山區有局部短暫雷陣雨，主要在山區雨勢較明顯，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨的機率。

張承傳提到，25日至27日又轉為偏東南風，各地同樣是多雲到晴、高溫炎熱的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，張承傳說，未來一週各地高溫普遍在32至35度左右，明天西半部仍有局部36度以上高溫發生，預估21日隨著風向轉變，極端高溫的機會略微下降。

根據氣象署網站，今天最高溫為新北市新店區36.7度，其次為台北市士林區36.5度、彰化縣員林市36.1度。

張承傳說，目前觀察，美國模式模擬下週可能會有熱帶擾動發展，但其他各國未顯示同樣訊號，分歧仍大，氣象署會持續觀察。

高溫 雨量 氣象署

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