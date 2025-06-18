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菜瓜布用多久？專家警告「4徵兆」馬上換 否則恐害全家生病

聯合新聞網／ 綜合報導
日常洗碗不可或缺的菜瓜布，你用了多久還沒換？日本專家提醒，市售的海綿型菜瓜布應每隔3週到1個月就更新一次。示意圖／Ingimage
日常洗碗不可或缺的菜瓜布，你用了多久還沒換？日本專家提醒，市售的海綿型菜瓜布應每隔3週到1個月就更新一次。示意圖／Ingimage

日常洗碗不可或缺的菜瓜布，你用了多久還沒換？日本專家提醒，市售的海綿型菜瓜布應每隔3週到1個月就更新一次，否則可能成為細菌與黴菌的溫床，進而危害健康。

根據日本生活資訊平台《Financial Field》指出，若菜瓜布出現起泡力變弱表面磨損有異色污漬，或難以擰乾的情況，就代表已經過度使用，應立即更換。專家強調，別為了節省開銷就忽略潛在的衛生風險

為了延長菜瓜布的使用壽命，報導也建議一些保養方式，每次使用後可用具抗菌效果的清潔劑浸泡，再充分擰乾並放置於通風處晾乾，降低濕氣孳生細菌的機率。此外，交替使用兩塊菜瓜布也能有效避免尚未乾燥就重複使用的情況。

值得注意的是，舊菜瓜布仍有其他用途，例如可用於刷洗水槽、擦拭玻璃或窗框，讓它發揮其餘價值。

對於老舊菜瓜布恐致病，台灣肝膽腸胃科醫師詹宜學也曾在社群平台上提醒，若菜瓜布滋生的黴菌或細菌經由洗碗過程進入口腔，可能引發腹瀉、嘔吐、血便等腸胃症狀。嚴重時甚至可能導致敗血症或肝部疾病，特別是免疫力較弱者更要提高警覺。

菜瓜布雖然是生活中微不足道的小物，但其衛生管理卻不可忽視。為了家人與自身健康，定期更換與正確使用，是每個家庭都應重視的關鍵。

黴菌 風險 醫師 濕氣 洗碗 污漬 日本

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