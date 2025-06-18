跨性別女性愛滋預防用藥怎麼吃？疾管署解答一樣有公費

台灣新滋識同盟今發布「性健康及愛滋防治焦點團體成果白皮書」，希望作為公衛政策、臨床實務訓練的參考資料。疾病管制署發言人羅一鈞表示，已持續推動多元性別健康服務，並於2023年將「同志健康社區服務中心」更名為「多元性別健康服務中心」，擴大提供跨性別族群衛教、篩檢、預防性投藥（PrEP）與支持團體等服務。

為回應民間團體對跨性別族群在愛滋及性病防治上的訴求，羅一鈞指出，對於預防性投藥PrEP，愛滋病學會自2016年首版PrEP臨床指引，已納入跨性別女性的使用建議，2018與2023年版也持續更新，加入跨性別女性的使用建議；相較於男性可採「每日服藥」或「依需求服藥」的PrEP，女性和跨性別女性則均建議需「每日服藥」，不建議「依需求服藥」。

羅一鈞表示，某些小型研究顯示，女性荷爾蒙可能使跨性別女性體內PrEP藥物濃度下降12%至27%。另，目前無「依需求服藥」PrEP在透過人造陰道性行為時預防效用的相關研究，因此世界衛生組織2022年建議使用女性荷爾蒙的跨性別女性需每日服用PrEP，國內愛滋病學會制訂的PrEP臨床使用指引也建議高風險跨性別女性的PrEP為每日服用。

疾管署也已在2023年參考國內外指引和專家建議，將跨性別女性明列於公費PrEP計畫對象，比照女性使用者，公費提供每日使用PrEP藥物，保障族群用藥可近性。

此外，疾管署強調重視多元性別防疫需求，多年來已持續透過與相關民間團體合作提供多元性別族群關於愛滋和性病的衛教諮詢、預防、篩檢與治療等服務，也在辦理防疫人員、醫事人員相關教育訓練時納入性別意識相關課程，提升第一線工作人員的多元性別文化敏感度。