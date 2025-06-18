「閱讀是人生轉機」青農潘彥升推親子閱讀 書香芭樂潮州有愛

潮州青農潘彥升成立品牌「挽菓子」，主打芭樂與芒果外銷東南亞，成績斐然；目前潘彥升在潮州金石堂書店推動「讀BookTeam」親子閱讀行動，讓更多潮州孩子從小有機會愛上閱讀。

潘彥升今天接受中央社專訪時表示，他出生農家，「家裡沒人看書，只會搶電視看；如果有書也是工具書，閱讀是我人生最大轉機。」

潘彥升熱情多話，滿懷理想，他從小不會種田，務農的父母親「放任」也支持他在潮州的金石堂書店廝混，多給一點吃飯錢讓他買書看書。潘彥升後來上台北讀大學，讀的是中文系，輔修政治系；觀察家裡高品質的農產收入卻極低，2019年畢業返家後創立「挽菓子」，打響了「珍翠番石榴」與「蜜雪芒果」名號。

潘彥升說，他自己很愛書，至今仍然維持閱讀習慣，但整個社會整日浸淫3C的感官刺激與簡單娛樂讓他很有感，「彷彿我們將毀於我們自身所愛的世界時刻已經到來，我開始思考我能做些什麼？」

後來潘彥升參加了屏東縣政府舉辦的半島青年論壇。聽到璞育文教發展協會理事長黃雅聖分享，如何提供偏鄉學童的課輔及陪伴，「這給了我很大的啟發，我想要做一點什麼回饋地方，就從閱讀做起。」

「讀BookTeam」活動由家長帶著國小孩子，每週一到五晚間7時到金石堂書店潮州店選書共讀，集滿點數有小禮物，也可以獲得購書補助；潘彥升的父母親為了支持潘彥升，贊助芭樂在書店內義賣，款項直接轉為購書補助，希望讓潮州的孩子從小培養穩定的閱讀習慣。

潘彥升表示，對鄉村來說，金石堂書店的存在比獨立書店還重要，「獨立書店很好，但可能是文青、知識分子或是觀光客去的地方，但金石堂可以接觸到真正在地的居民。」潘彥升回憶裡的金石堂是文化風景，是燈火通明、爸媽帶小孩來連樓梯都坐滿的地方，潘彥升決定從這裡開始這場長期的親子閱讀行動。

活動很小，但心意很大。「讀BookTeam」活動取自中文諧音「讀不停」，透過彼此陪伴一直讀不停讀下去，但潘彥升一開始挫折感極大，初期來的人不多，不喜歡有讀書還要分享的壓力，對下班的父母親還要帶孩子出門更是一大困難。

於是潘彥升與金石堂潮州店店長王雅玲慢慢調整，逐漸做到每週5天總人次可達20人到40人，3個月下來，書也賣出約2萬元，至今半年多，已經逐漸埋下閱讀的種子。潘彥升說，有孩子因為喜歡「屁屁偵探」，硬是啃下無注音版本；也有小朋友第一天來就對他說好喜歡看書，「那一刻我真的快哭出來。」

這場以閱讀為名的社區行動，在潮州金石堂書店的燈火與人情味中，悄悄點亮了下一代的眼睛與心靈。王雅玲分享，有一些書因為太好看了，但遇到學校考試，父母親不讓孩子帶回家，於是買了之後「寄放」在金石堂櫃檯區，放上書籤，「下次父母親帶孩子來繼續看，自然而然就會養成閱讀的習慣。」

王雅玲說，有家長牽著幼稚園的孩子，揹著剛出生的妹妹騎摩托車來報到，也有地方眼科醫師夫婦主動提供購書獎勵金，這一切都令她感動。潘彥升的父母親也拿出芭樂義賣，所得支持購書補助，讓家中多買一本書都很奢侈的家庭，有機會買書看書。

潘彥升表示，這個閱讀景象就像西方諺語說的，「養育一個孩子，需要整個社會的幫助。」但他覺得遺憾的是，能來的家庭或多或少家中就是比較注重教育，他還沒有真正看到家裡沒有閱讀習慣的孩子走進這裡，但潘彥升仍滿懷希望：「希望像我當年一樣的孩子，有朝一日也會正在前往書店的路上。」