打呼是警訊！ 睡眠呼吸中止恐釀中風、失智、心肌梗塞

你有被自己的打呼聲嚇醒過嗎？或是枕邊人的打呼聲斷斷續續，突然沒聲音像是快窒息一樣，過一會又鼾聲如雷，小心這是睡眠呼吸中止症的徵兆。三軍總醫院睡眠醫學中心主任孟繁俊表示，若睡眠中出現呼吸暫停，導致血氧濃度下降，彷彿「隱形缺氧」，長期累積恐釀中風、失智、心肌梗塞。

孟繁俊說，打呼不只是惱人的噪音，還會增加心血管疾病風險，包括高血壓、心臟病、中風、糖尿病等，甚至罹患惡性腫瘤。許多人將打呼視為熟睡的象徵，其實打呼代表呼吸道可能有阻塞的問題，容易破壞睡眠結構。尤其，睡眠呼吸中止症會導致夜間多次呼吸暫停，使人反覆處於缺氧狀態。

「如果大腦缺氧，反而會加速腦部濤蛋白(Tau protein)及乙型類澱粉蛋白(β-amyloid)沉積。」孟繁俊指出，身體會透過睡眠清除大腦的廢物，若睡眠品質受到影響，恐無法將毒素無法順利排出，除了增加失智風險，也會導致胰島素抗性產生，引發或惡化糖尿病。

哪些人容易罹患睡眠呼吸中止症？孟繁俊說，肥胖者、頸圍較粗者、中老年人或有扁桃腺肥大者為高風險族群。最新美國醫學資料顯示，有34%的男性和17%的女性有此症狀，而女性停經後，因脂肪分布改變，盛行率與男性幾乎持平。

睡眠呼吸中止症不分年齡層，孟繁俊以一名4歲男童為例，因一次感冒後出現明顯打呼聲，發現有黑眼圈、注意力不集中及過動情形。進一步檢查顯示睡眠呼吸中止指數（AHI）高達11，屬於重度。男童曾至胸腔科、耳鼻喉科、牙科及中醫部睡眠醫學團隊診療，因家長不願過早使用呼吸器或接受手術，經評估後使用中藥改善體質，明顯改善打呼。

孟繁俊說，患有睡眠呼吸中止的人會不自覺張口呼吸，醒來容易口乾、頭痛，影響白天的注意力。而間歇性的缺氧更傷害身體，就像電燈頻繁開開關關，耗電又縮短燈管壽命。如果身體得不到足夠氧氣，可能會釋放過多自由基，引起發炎、損傷細胞，漸漸產生多種疾病，以冠心病為例，罹患機率較普通人高出2倍。