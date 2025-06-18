快訊

下到入夜！16縣市豪、大雨特報 3地區慎防雷擊

房門爆裂！女房東穿白衣破門闖屋畫面曝 樋口飯糰老闆按鈴告了

醫界推國際醫療葵花寶典 盼政府開放陸客醫療旅遊

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會今舉辦《國際醫療服務價值鏈操作指引手冊》發表會，由左至右分別為MET基金會執行長吳明彥、《國際醫療服務價值鏈操作指引手冊》副總召集人陳建志、MET基金會董事長陳昱瑞、衛福部國際合作組主任施金水、MET董事洪子仁、中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心執行長周艾齊。記者李青縈／攝影
台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會今舉辦《國際醫療服務價值鏈操作指引手冊》發表會，由左至右分別為MET基金會執行長吳明彥、《國際醫療服務價值鏈操作指引手冊》副總召集人陳建志、MET基金會董事長陳昱瑞、衛福部國際合作組主任施金水、MET董事洪子仁、中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心執行長周艾齊。記者李青縈／攝影

隨著疫情解封，跨境醫療漸漸重啟，台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會（MET基金會）今正式發布全球第一本針對醫療旅遊全流程打造的《國際醫療服務價值鏈操作指引手冊》，同時呼籲在兩岸健康有序、不影響國安下，政府批准開放，重啟大陸民眾來台醫療旅遊。

台灣自2007年起推動國際醫療，期間雖累積豐富經驗，但醫療機構面對跨語言、跨文化、跨系統的服務挑戰，欠缺一套可複製、可訓練、可評量的標準流程，成為國際推廣的障礙。因此，MET基金會執行長吳明彥領軍編撰，導入服務價值鏈概念，把從計畫、行銷、到院前準備、接待、住院、住院後服務至保險理賠七階段建立明確操作指引。

中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心執行長周艾齊說，這本書要是早點發表，自己以前推動國際醫療時可能就不用辛苦，特別是解決跨文化差異、保險公司請款等當時煞費苦心，這本手冊就像是業界葵花寶典，也期待未來更多海外民眾認識到台灣的高品質，讓病人安心來台就醫。

MET董事洪子仁說，除醫美外，不孕症、癌症、心導管、骨科等項目都是國際醫療最常見的項目，要爭取海外民眾來台就醫有利因素，不外乎是地理位置（航程三小時內）、語言可溝通、文化相近以及費用便宜，因此最有發展潛力的仍是大陸居民，當地一年約有700至800萬人願意赴海外就醫，呼籲政府在兩岸健康有序且不影響國安的前提下，可以批准開放大陸居民來台醫美、健檢等國際醫療項目。

他以自身親驗參訪經驗為例，羽田機場旁的診所吸引不少大陸遊客，現在大陸旅客多前往日、韓、泰等國做醫療旅遊，我國跟他國相比更具有語言相通優勢，期待在政府開放下有更多海外人士來台做醫療旅遊。相比一班旅客，醫療旅遊的產值高達5倍，希望在南向、歐美的政策發展下，也同步重視「西進」。

吳明彥也呼籲，我國醫療發達，呼籲經濟部、外交部行銷台灣時，也把醫療納入，讓國外知道不只有台積電，台灣醫療評比同樣在世界上名列前茅。

洪子仁 外交部 中國醫藥大學

延伸閱讀

醫師加班費免稅！五大醫團力挺：應提高缺人科別補貼

防駭客盜病患個資 新光醫院與調查局建立聯防機制

搶救醫師加班費節稅 洪子仁：加班時數上限占比應逾50%

「很多人撐不住」急診不只出走 專家嘆：年輕人走光、醫平均年齡增加

相關新聞

「下到入夜」16縣市豪、大雨特報 3地區慎防雷擊

中央氣象署今下午3時30分發布豪雨特報，影響時間持續到入夜，豪雨警戒區包含桃園市、嘉義縣、高雄市山區；大雨警戒區包含新北...

八方雲集證實月底撤出這縣市 居民嘆：約碰面的地標沒了

連鎖鍋貼品牌「八方雲集」在全國設有眾多分店，甚至包含離島地區，不過目前傳出位於馬祖南竿的直營店，將於6月底租約到期後不再...

中藥行十年後恐「只剩3千家」 衛福部預計7月底再放寬中藥商資格

衛福部今年3月18日以藥事法第103條解釋令，中藥或生藥相關學系畢業生，在學期間修畢中藥核心課程35學分，於中藥販賣業藥...

打呼是警訊！ 睡眠呼吸中止恐釀中風、失智、心肌梗塞

你有被自己的打呼聲嚇醒過嗎？或是枕邊人的打呼聲斷斷續續，突然沒聲音像是快窒息一樣，過一會又鼾聲如雷，小心這是睡眠呼吸中止...

越南選美皇后涉詐！觀光署解約 1485萬標案重找代言人

為吸引國際觀光客來台，交通部觀光署每年都會針對目標市場邀請知名人士擔任台灣觀光代言人，去年首度在越南市場邀請越南選美皇后...

喝水竟會傷腎？醫師揭「10大錯誤習慣」 第1名多數人渾然不覺

你今天喝水了嗎？我們每天都在喝水，卻鮮少真正了解喝水對身體，尤其對腎臟的影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。