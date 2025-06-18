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中藥行十年後恐「只剩3千家」 衛福部預計7月底再放寬中藥商資格

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中藥行示意圖。圖/AI生成
中藥行示意圖。圖/AI生成

衛福部今年3月18日以藥事法第103條解釋令，中藥或生藥相關學系畢業生，在學期間修畢中藥核心課程35學分，於中藥販賣業藥商實務歷練一年以上者，即可成為中藥商，引發藥師、中藥商雙方論戰。衛福部中醫藥司司長蘇奕彰表示，衛福部持續溝通，最新研議，中藥學分修業適用對象納入藥學系畢業生，取修必須在學期間修畢限制，再放寬中藥商資格。

我國列冊中藥商民國94年起，至113年止，已由1萬585家下降至7478家，降幅29.35%。蘇奕彰說，恐影響民眾飲食文化及保健藥膳中藥材基本需求，衛福部3月18日發布解釋令，說明藥事法第103條規定，新增國內公私立大學中藥或生藥相關學系畢業生，於在學期間修畢中藥核心課程35學分，且於中藥販賣藥商實務歷練1年以上者，得向地方政府衛生局申請，成為合法中藥販賣業藥商。

蘇奕彰表示，預估10年後，國內中藥販賣商，只剩3千家，半數中藥房在台灣消失，而中藥是民眾家中清潔用的菖蒲、明礬、硫磺，書畫原料青黛、白芨，宗教文化史用沈香、檀香，辛香料花椒、肉桂，民眾唱歌時常喝的彭大海等，以3千家中藥房計算，全台許多鄉鎮會陷入無中藥房購買中藥材窘境，站在國家管理立場，不希望讓這件事發生。

藥學系畢業生，約4成未通過藥師國考，蘇奕彰表示，衛福部經4月8日、6月9日二次會議及論，研議讓藥學系畢業生可修習35學分，並經過1年實務訓練取得中藥商執照，取消必須於在學期間修畢核心中藥課程限制，且畢業要學生可跨校修習學分，目標是希望讓這4成未通過國考藥學生，可將中藥商當成另一項職涯選擇，中藥商是很困難行業，必須從源頭分辨藥材，「這也算另類青農回流。」

蘇奕彰說，台灣9成中藥靠國外進口，必須由專業中藥商，至中藥原料產地確認藥材，執業環境悶熱，且藥材分辨困難，他本身是執業中醫師，在美國舊金山想購買花旗參，都會被摻入中國大陸吉林白參的藥材矇騙，若有中藥商在場，可當場搗碎藥材進行辨認，足見中藥商專業程度，非其他職類人員可取代。

衛福部中醫藥司司長蘇奕彰表示，衛福部持續溝通，最新研議，中藥學分修業適用對象納入藥學系畢業生，取修必須在學期間修畢限制，再放寬中藥商資格。記者林琮恩／攝影
衛福部中醫藥司司長蘇奕彰表示，衛福部持續溝通，最新研議，中藥學分修業適用對象納入藥學系畢業生，取修必須在學期間修畢限制，再放寬中藥商資格。記者林琮恩／攝影

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