永和山水庫備援引水工程環評過關 加強石虎保育

自來水公司為穩定區域供水，提出苗栗縣永和山水庫備援引水工程環評案，預計在豐水期增加2000萬噸以上引水蓄存量。經環委於環評大會中確認石虎保育、移補植樹木等對策後，本案補充修正後通過。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第34次會議，審查「永和山水庫備援引水工程環境影響說明書」。

本案開發單位為台灣自來水股份有限公司，計畫位於苗栗縣三灣鄉及南庄鄉，規劃新增引水設施，在田美攔河堰既有取水口左側新建一座進水口，匯集原水導入永和山水庫，總長度約8530公尺。

自來水公司表示，以民國110年大旱為例，鯉魚潭水庫水位低至1%，寶一、寶二水庫兩者都低至蓄水率2%、無法支援時，造成的供水缺口須由永和山水庫供應。

此外，自來水公司說，台中、苗栗及彰化地區因台商回流，各產業園區與科學園區用水呈現突增式成長，現況水源無法支應；再加上原管路沿邊坡設置，多處已有崩壞情形，影響導水功能。

自來水公司指出，備援管線興建完成後，預計在豐水期增加2000萬噸以上引水蓄存量（以112年為例更達2045萬噸），可增加苗栗地區供水穩定，亦減少枯旱年限水風險。

環評委員在初審會議中表示，本案位處石虎重要棲地範圍，要求補充說明石虎保育因應作為。

自來水公司今天表示，會將樹木伐除枝幹營造小型生物棲息空間，植被移除區域種植地瓜等根莖植物，增加囓齒類等小型哺乳動物食物來源，也能提升石虎等動物的覓食來源。

另外，工區周圍設置圍籬，避免石虎或其他野生動物誤入工區，也避免高噪音機具同時施工，並設置隔離圍籬降低噪音；現場會設置石虎出沒警示立牌，工人也會進行動物習性教育訓練，承諾移除工區內發現捕獸鋏、山豬吊等非法狩獵器具，並記錄發現位置，同步通報相關單位。

環委認為，開發單位所提的因應對策，如種植地瓜、以枝幹營造小型生物棲息空間等，過往沒有相關研究，若要執行應該要配合監測才能確認效果；另外要求移補植樹木存活率監測為每年一次，並確認樹木數量及位置。最後建議本案補充修正後通過。