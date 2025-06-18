「下到入夜」16縣市豪、大雨特報 3地區慎防雷擊

中央氣象署今下午3時30分發布豪雨特報，影響時間持續到入夜，豪雨警戒區包含桃園市、嘉義縣、高雄市山區；大雨警戒區包含新北市山區、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（18）日桃園市、嘉義縣地區及高雄市山區有局部大雨或豪雨，新竹以南地區及各地山區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

另外，氣象署也在下午3時43分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含台中市、南投縣、苗栗縣，影響時間持續到下午4時45分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。