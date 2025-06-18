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剛尿完又漏在褲子…竟是重症肌無力造成 對症下藥改善

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰基醫學中心泌尿外科醫師方楚文提醒，中風、巴金森等神經疾病常見排尿障礙，應多科協同診治。圖／彰基提供
彰基醫學中心泌尿外科醫師方楚文提醒，中風、巴金森等神經疾病常見排尿障礙，應多科協同診治。圖／彰基提供

南投40多歲林姓男子近期受反覆尿急、漏尿及發燒畏寒所擾，影響日常生活與睡眠，在向彰基醫學中心泌尿外科求診，卻發現是與他罹患重症肌無力造成的膀胱功能異常相關，經泌尿外科醫師依重症肌無力疾病特性選藥，才擺脫如廁困擾。

收治林男的泌尿外科醫師方楚文表示，重症肌無力是一種自體免疫疾病，導致神經傳導至肌肉的訊號減弱，造成骨骼肌無力，而林男的排尿問題屬於「神經性膀胱」的一種，患者的膀胱逼尿肌受影響，形成「前強後弱」型膀胱收縮異常，前段排尿出現逼尿過強導致尿急、漏尿，後段排尿則因逼尿肌疲乏無力造成排尿困難與殘尿，嚴重時可引發感染或腎臟損傷。

方楚文說，常見治療排尿障礙的藥物和抗生素，在重症肌無力患者中可能進一步干擾神經肌肉傳導，引發更嚴重的肌肉無力反應，甚至導致呼吸肌無力、無法換氣，需插管搶救；因此在治療上需審慎評估，選用對神經肌肉影響最小的藥物。

方楚文表示，當時檢查林男殘尿量逾200c.c.，已合併急性泌尿道感染，治療上分階段處理，兼顧感染與排尿功能協調，在住院的前10天內以適當抗生素治療，控制感染與穩定發炎指數，殘尿量也從超過200c.c.降至約200c.c.以下。

此後，醫療團隊進一步為林男安排尿動力學檢查，經個別化藥物調整，殘尿量改善至20 c.c.以下，症狀明顯減輕、排尿順暢，既改善泌尿症狀又避免影響呼吸肌運作，生活品質大幅提升，六周後回診追蹤，狀況穩定未再惡化，顯示治療策略安全有效。

「沒想到這些尿的問題，竟然和原來的病有關。」林男說，治療前，剛尿完不到半小時又急得不行，甚至漏在褲子上，白天沒辦法專心上班，晚上也被尿意吵醒好幾次，心情非常無奈，還以為是尿道結石或攝護腺肥大，直到發燒畏寒才警覺事態嚴重，所幸經過治療並搭配密切監測後，症狀穩定改善。

方楚文提醒，排尿問題在神經肌肉疾病患者中並不少見，卻常被忽視。對這類病人開立藥物時，應與泌尿科或神經內科醫師共同評估與協調治療策略，才能提升病人生活品質，並避免潛在併發症。

林姓男子因重症肌無力及用藥影響，出現前強後弱排尿異常並併發感染，經彰基依重症肌無力疾病特性選藥，才擺脫如廁困擾。圖／彰基提供
林姓男子因重症肌無力及用藥影響，出現前強後弱排尿異常並併發感染，經彰基依重症肌無力疾病特性選藥，才擺脫如廁困擾。圖／彰基提供

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