淨零轉型共利減污 環境部持續汰換老舊機車為電動機車

為持續推動淘汰老舊車輛政策，改善高污染車輛之排放，環境部表示，已延長推動車輛汰舊換新空氣污染物減量補助及媒合制度，再結合氣候變遷署推動溫室氣體減量效益媒合收購、資源循環署廢車回收獎勵金等，民眾汰換10年以上的老舊燃油機車換購電動機車，最少可獲得2,800元。

環境部指出，去年12月27日即發布延長推動車輛汰舊換新空氣污染物減量補助及媒合制度，申請期限延長至明年12月31日；若再結合氣候變遷署推動溫室氣體減量效益媒合收購、資源循環署廢車回收獎勵金等，民眾汰換10年以上的老舊燃油機車換購電動機車，最少可獲得2,800元，也就是減污1,000元+減碳1,500元+廢車回收300元=合計2,800元的補助，藉此促進汰換老舊機車意願。而各地方政府亦多運用空氣污染防制基金，推出多元加碼補助購買電動機車的方案，補助金額約1,000元至2萬2,000元不等，民眾新購或換購電動機車皆有經費補助。

環境部指出，5月16日發表「空氣品質政策白皮書」，連結2050淨零政策，特別針對提升電動車普及率等，從源頭打造低污染生活型態，體現綠色轉型願景。經濟部宣布響應加碼補助報廢10年以上的老舊燃油機車並購買該部認可的電動機車，即可再獲得加碼補助1,000元，由產業發展端持續引領機車產業朝減碳及轉型目標邁進。

環境部表示，為提升空氣品質及積極推動國家2050淨零轉型目標，在交通污染源的改善部分，中央跨部會及地方政府紛紛響應推出政策方案，攜手合作邁向綠色運輸，共同參與一起打造一個更健康、更宜居的健康臺灣。