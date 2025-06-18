喝水竟會傷腎？醫師揭「10大錯誤習慣」 第1名多數人渾然不覺

你今天喝水了嗎？我們每天都在喝水，卻鮮少真正了解喝水對身體，尤其對腎臟的影響。腎臟是人體的過濾器，而水則是維持腎功能最關鍵的元素之一。然而，錯誤的喝水方式反而可能「傷腎」，甚至導致慢性腎病或腎功能加速惡化！

腎臟科專家洪永祥醫師在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」指出，許多人長期抱持錯誤的飲水習慣，卻完全不自知。以下是「十大傷腎喝水壞習慣排行榜」，一起檢視自己是否也在默默中傷害腎臟健康。

第十名：運動後猛灌白開水

運動、泡溫泉或腹瀉後大量流汗，許多人會猛灌白開水，卻可能導致「低鈉血症」或「低鉀血症」，引發噁心、頭痛、昏迷甚至腦水腫。

正確做法：補水同時補充電解質，如選擇低糖運動飲料或在水中加少許鹽。

第九名：以湯或飲料代水

含糖飲料、茶飲或拉麵湯等含高鈉、高糖、高油脂，會加重腎臟負擔，增加蛋白尿與代謝症候群風險。大部分的濃湯往往裡面更多的飽和油脂、普林、熱量、鹽分、糖分對腎臟負荷與傷害更勝飲料。

正確做法：每日主要水分仍應來自白開水，飲料應占總攝取量10%以下，飲料可選擇無糖綠茶、黑咖啡等，喝湯則以天然調味的清淡湯品為主。

第八名：晚餐後或睡前大量喝水

晚上喝太多水易影響睡眠，引發夜尿、抗利尿激素失衡，進而影響腎功能與自律神經。

正確做法：晚餐後的飲水量應控制在總量20%內，睡前三小時避免超過150ml。

第七名：天冷或在冷氣房忘記喝水

低溫降低口渴感，容易讓人忽略喝水，但血液會變得濃稠，不只讓充滿微血管的腎臟過濾工作更辛苦，也是造成冬天中風心肌梗塞的重要原因。

正確做法：低溫環境即使不口渴，也應每兩小時補充水分一次。

第六名：因頻尿就不敢喝水

糖尿病、攝護腺肥大或神經退化者常因頻尿而減少水分攝取，反讓腎功能惡化更快。

正確做法：應先解決頻尿問題，勿因頻尿就大幅限制喝水的頻率與總量。

第五名：起床後第一杯水太晚喝

經過一晚的無水狀態，早晨是血液最濃縮、腎臟最缺水的時候，這些水分的流失導致血液濃縮清晨時刻起床口渴，也是常常發生清晨腦中風與心肌梗塞的原因，更對腎臟造成缺水負擔，這血液濃縮的危機直到你早晨喝第一杯白開水才漸漸解除，但是很多人起床第一杯的水份攝取往往太晚喝徒增身體危險。

正確做法：起床前在床邊備好溫開水，起身前先喝250ml，再慢慢活動。

第四名：迷信礦泉水、海洋水、鹼性水

許多市售瓶裝水含過量電解質，對慢性腎友反而有害，且長期飲用也可能增加塑膠微粒暴露。

正確做法：日常以經過煮沸或濾水器處理的自來水為主，健康又經濟。

第三名：該限水卻還是狂喝水

某些疾病如心衰竭、肝硬化、末期腎病需限制水分，否則會導致急性肺水腫。

正確做法：依醫囑調整飲水量，以「前一日尿量+500~700ml」為每日攝取量。

第二名：誤信「喝越多水越護腎」

有些人一天喝4000~5000ml水，結果反而導致腎臟過勞、電解質失衡，腎絲球進入高過濾狀態，長期傷腎。

正確做法：每日飲水量應依體重計算，建議為體重的3%～4%（例如60kg的人約1800～2400ml）。

第一名：長期喝水過少卻渾然不覺

這是最常見也最傷腎的行為！許多人每天喝水不到1000ml，長期可能導致腎絲球硬化、泌尿道感染與代謝異常。

正確做法：隨身攜帶水瓶，記錄每日水量，養成固定喝水的習慣，每天分8次小量補充最佳。