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八方雲集證實月底撤出這縣市 居民嘆：約碰面的地標沒了
連鎖鍋貼品牌「八方雲集」在全國設有眾多分店，甚至包含離島地區，不過目前傳出位於馬祖南竿的直營店，將於6月底租約到期後不再續約，等於正式告別馬祖市場，對此，總部也證實，並表示「期待可以找到當地夥伴來加盟經營」。
據了解，八方雲集當初選擇進軍馬祖設點，原因之一是創辦人曾在當地服役，因而有特殊感情。於是在2018年在南竿開設直營店，但由於店租及外島物流成本持續增加，因此決定6月27日合約到期後不再續租。
許多當地居民聞訊也表示可惜，根據馬祖在地居民表示，八方雲集是馬祖除了便利商店之外，少數隨時都有開，甚至是許多朋友相約碰面的場所，是當地相當具有人氣的地標。
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