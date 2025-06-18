越南選美皇后涉詐！觀光署解約 1485萬標案重找代言人

為吸引國際觀光客來台，交通部觀光署每年都會針對目標市場邀請知名人士擔任台灣觀光代言人，去年首度在越南市場邀請越南選美皇后阮垂仙作為台灣觀光代言人，不料阮卻在今年3月被控涉及詐欺，觀光署4月緊急解約，加上原標案將期滿，日前重新以1485萬元標案尋找新代言人。

觀光署每年都會在主力市場邀請知名人士擔任台灣觀光代言人，像是日本市場找過木村拓哉、長澤雅美、川口春奈、妻夫木聰等明星，韓國市場找Super Junior的圭賢、影星魏嘏雋，泰國曾邀請電視劇演員帕貢·查博里拉（Pakorn Chatborirak）、提拉德（Teeradetch Metawarayut），而越南市場則在去年邀請阮垂仙（Nguyen Thuc Thuy Tien）擔任首位台灣觀光代言人。

據統計，2023年越南旅客來台38.2萬人次，2024年降為37萬人次，今年1至3月則為11.1萬人次，相較前2年同期都有增加。

觀光署去年邀請阮垂仙來台拍攝宣傳影片，除喝珍奶，還嘗試吃臭豆腐，盼藉由她的高人氣帶動越南赴台旅客突破50萬人次，但今年3月卻爆出她推銷仿冒品和涉嫌欺騙消費者，4月先遭到罰款，5月被越南當局逮捕，我國觀光署則於4月與其解除合作。

對此，觀光署說明，阮垂仙自2024年9月起擔任本署越南台灣觀光代言人，宣傳效果佳，帶動台灣在越南觀光討論聲量。但其在越南另代言保健食品，於今年3月份發生內容物不實事件，本署接獲消息當下尊重並追蹤越南司法調查結果，由於4月上旬官方處以罰金，即停止所有代言活動與相關宣傳資訊，並予以解除觀光代言人身分。

針對1485萬元標案，觀光署強調，阮垂仙擔任本署代言人是在2024越南市場台灣觀光公關宣傳計畫工作項目之一，履約將屆期，本署依宣傳需要，招標2025新公關宣傳計畫，另廠商須辦理推廣活動、邀請媒體來台踩線、製作宣傳品等，故公關計畫費用非僅代言人費用。

觀光署指出，政府招標公開資訊的採購案是2025年越南市場台灣觀光公關計畫，包含拍攝代言人宣傳影片素材與手冊，代言人須於社群平台貼文與出席活動，代言人的條件為，邀請越南具知名度及影響力的藝人或名人擔任年度台灣觀光宣傳代言人，其網路社群追隨者需達200萬以上。