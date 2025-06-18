南投水里「丹巒之森」啟用 廢木變精油木粒部落經濟重生
林業及自然保育署南投分署今天在水里鄉益則坑啟用「丹巒之森」林業永續循環利用基地，將林地廢材轉化為生質燃料、精油與木製品，打造部落共榮的綠色循環經濟。
這座基地串聯丹大地區四部落的國產林木資源，整合集材儲放、初級加工與在地利用功能，成為一處多功能循環平台。林業生產過程中產生的小徑木、枝條與邊角料，將在此場域內進行破碎、壓製成木顆粒，或萃取成精油，再結合「丹大部落木工培訓生產基地」的木工人才，打造完整的木材再利用經濟鏈，轉廢為寶，落實林業永續。
林業署長林華慶表示，從106年起推動國產材政策，林業署持續強化國產木材供應能量，並在永續森林經營基礎上，導入科學管理與創新技術，確保林木在地生產並尊重自然生態，實現資源有效利用與環境友善發展。這座基地的啟用，也深化與丹大部落的夥伴關係，讓山林資源利用與山村發展共好共榮。
南投分署長李政賢指出，基地所生產的木顆粒、精油、木製品與板材，已通過FSC COC產銷監管鏈驗證，符合國際永續標準。這不僅象徵丹大林業與國際接軌，更顯示部落經濟與森林經營能共同邁向永續之路。
「丹巒之森」不只是木材再生的基地，更是推動地方創生、產地加工與綠色經濟的關鍵節點。透過林業轉型，讓在地資源發揮最大效益，也讓更多民眾以行動支持台灣森林的永續未來。
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