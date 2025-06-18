驚！7旬男皮膚紅疹拖3個月 醫揭竟是上千隻「蟲」作怪

一名70歲男性，過去3個月出現嚴重搔癢性皮疹，夜間症狀尤為加劇，雖曾自行使用市售濕疹藥膏，但症狀遲遲未見改善，最終前往醫院皮膚科門診就診。經詢問病史發現，患者同住兒子、女兒近期也出現類似紅疹與搔癢情況，醫師表示，經診斷該名患者為罹患「結痂型疥瘡感染」，且已出現明顯厚痂，又為高齡長者，研判該名患者身上已帶有上千隻疥蟲，傳染力極高須積極治療。

收治病例的台北榮總皮膚部主治醫師馬聖翔說，檢查發現，患者全身有多處抓痕與紅色丘疹，指縫及手腕等部位也出現明顯的脫屑與紅疹，手掌也有明顯厚痂。進一步透過皮膚鏡檢查，可見典型的蟲隧道，也就是說，疥蟲在表皮下方爬行吃著皮屑，甚至在皮膚刮屑中發現疥蟲，診斷為「結痂型疥瘡感染」。

疥瘡是一種由疥蟲感染所引起的皮膚疾病，主要透過密切接觸傳播，容易在家庭，養護機構及監所中造成群聚感染。馬聖翔指出，感染疥蟲後，患者通常不會立即出現症狀，潛伏期可長達2至6周。症狀主要來自人體對疥蟲及其排泄物所產生的延遲性過敏反應。一旦出現過敏反應後，便會出現劇烈搔癢，症狀在夜間特別明顯，嚴重影響患者睡眠與生活品質。

一般來說，典型疥瘡患者皮膚上約僅有10至15隻疥蟲。但馬聖翔說，疥瘡所引起的皮疹，多以紅色，陳舊性的丘疹或結節表現。病灶常分布於皺摺處及皮膚較柔軟的區域，包括手腕，指縫，腋下，肚臍周圍，乳頭周圍，臀部及生殖器等部位，頭頸部則較少被侵犯。有時可在病灶區觀察到「蟲隧道」，此為疥蟲於皮膚表層鑽行所留下的細小通道，為診斷的重要依據之一。

然而，在免疫功能低下或年長個案，可能出現結痂型疥瘡，特徵為患部表面覆蓋大片厚痂，頭頸部也可能受到影響，且並非所有患者都會出現搔癢症狀。馬聖翔說，經研究顯示，這類患者身上每公克皮屑可能帶有3、4千隻疥蟲，傳染力極高，需要採取積極的治療與嚴格隔離措施。

馬聖翔說，此名70多歲男性身上應有上千隻疥蟲，且因疥瘡臨床表現變化多端，容易與濕疹等其他皮膚發炎疾病混淆，也增加了臨床診斷的困難性，而該名男子為「結痂型疥瘡感染」屬於難治型感染，一般來說，疥瘡治療僅需一至二周，但該名患者經口服及外用抗疥蟲藥物，約治療一個月後，搔癢症狀才獲得明顯改善。

馬聖翔指出，疥瘡治療以使用滅疥藥物為主，常見藥物包括外用藥如Permethrin或Jaline，以及口服藥物如ivermectin。治療策略上，除了有症狀的患者外，同住家人即便尚未出現症狀，也建議一併接受預防性治療，以防潛伏期的疥蟲持續傳播。

此外，患者貼身衣物，床被單與毛巾等，建議用攝氏60度以上熱水浸泡超過10分鐘後清洗，或使用烘乾機高溫處理。如衣物不適合用高溫處理，則可密封於塑膠袋中置放一周。若個案居住於養護機構，則需進行適當接觸隔離措施，以防止機構內的交互感染。

馬聖翔提醒，依台北榮總統計，2023年共有229名疥瘡患者就醫，2024年則為222名患者，建議民眾若出現長期未癒的全身性搔癢性紅疹，且同住家人也陸續出現類似症狀時，應警覺疥瘡感染的可能性，建議儘早就醫，由皮膚科醫師進行診斷與治療。