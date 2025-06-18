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八方雲集證實月底撤出1縣市 居民嘆：約碰面的地標沒了

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鍋貼不香了？八方雲集要撤出這縣市 總公司證實

聯合新聞網／ 綜合報導
八方雲集。圖／聯合報系資料照
八方雲集。圖／聯合報系資料照

連鎖鍋貼品牌八方雲集自2018年進駐馬祖南竿設立直營店，成為當地唯一一家直營門市。不過近期傳出因租約到期及營運成本攀升，將結束營業並撤離當地。對此，八方雲集總公司已證實相關消息，並表示正積極尋找有意加盟的在地夥伴，希望能持續服務當地消費者。

據了解，八方雲集當年以每月14萬元租金，承租南竿「品樂」大樓一、二樓空間開設門市。如今因房東擬調漲租金，加上外島物流成本上升，總公司考量整體營運條件後，決定不再續約。總公司強調，目前品牌主要採加盟模式，包含金門與澎湖地區的門市皆為加盟經營，未來若有當地夥伴願意加入，將提供完整支援協助開店。

除此之外，八方雲集部分店家傳出停售咖哩鍋貼，有分店指出，目前停售只限直營店，並進行酸甘藍新口味產品試賣，加盟店不受影響，仍可以點到咖哩口味鍋貼。

對於咖哩口味產品是否確定停賣，八方雲集回應，除了經典招牌系列，其他菜單品項都會根據POS系統提供的數據，針對流行趨勢、時令季節調整，讓菜單更具有變化性。同時也強調：「任何經典商品也不排除消費者敲碗回歸的可能性」。

馬祖 南竿 八方雲集

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