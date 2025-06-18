PPSEAWA Taiwan攜手耶魯女聲 為弱勢發聲

泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會PPSEAWA Taiwan、國立臺灣師範大學音樂學系，邀請美國耶魯大學Whim'n Rhythm無伴奏女子合唱團於6月14日於國立台灣師範大學演奏廳舉辦一場公益愛心演唱會，共同為弱勢發聲。

PPSEAWA Taiwan理事長陳曼君暨國際總會秘書長在開場致詞時表示：當得知有機會和耶魯大學Whim&Rhythm無伴奏女子合唱團舉辦一場別具意義的公益活動時，內心無比雀躍與感動鄉；特別感謝許多好友們對活動的熱心贊助及PPSEAWA Taiwan名譽理事長陳淑珠大力支持，促成活動，也希望藉這份音樂的交流，在未來可以有更多交流與友誼。也將持續透過PPSEAWA這個國際平台、致力於婦女與青年賦權的培力，推動跨文化交流與多元教育。

燿華企業集團會長張平沼在貴賓致詞時更是開心表示，很高興能參與這場音樂饗宴，和遠道而來的國際友人互動，祝賀活動圓滿成功。國立臺灣師範大學音樂學院院長陳曉雰教授在致詞時，也特別頒贈錦旗跟紀念品予耶魯大學Whim&Rhythm無伴奏女子合唱團，受到團員們熱烈的掌聲歡迎。她稱讚耶魯大學Whim&Rhythm無伴奏女子合唱團，是由14位最優秀的女高音與女中音四年級生組成，每年巡迴演出足跡遍及國際，這次也將和國立臺灣師範大學音樂學系合唱團進行一場充滿意義的音樂交流，與大家一起體驗阿卡貝拉合唱團無伴奏的純人聲魅力。

Whim ’n Rhythm的第一首歌、選曲黑人老牌女歌手葛洛莉雅·蓋諾的I Will Survive《浴火重生》開場，歌聲委婉引人入勝。緊接著包括耶魯校歌、選自韓國K-pop女團BLACKPINK成員Rosé與火星人Bruno Mars的流行歌《APT.》等15首不同歌曲，展現不同曲風。而師大音樂系合唱團也以世界名曲《Es ist verraten from Spanisches Liederspiel – Robert Schumann/Emanuel von Geibel》，和團員王建騏作曲的《發著光》兩首歌曲作為交流。下半場Whim ’n Rhythm更特別用中文獻唱～鄧麗君《月亮代表我的心》歌聲溫柔甜美，受到大家熱情的掌聲。

陳曼君會中特別介紹「社團法人希望共好發展協會」致力於協助心智障礙者，透過藝術、音樂與戲劇等形式，打造一個自由抒發情緒、展現自我的空間，期待讓每一位孩子的獨特性都能被看見，也希望藉由這次的音樂交流提升青年們的國際視野，讓活動更有意義。