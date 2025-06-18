獨／林芳郁基金會周日成立 林靜芸出書談林芳郁失智照顧歷程

曾任三大醫學中心院長和衛生署長的心臟外科名醫林芳郁及其妻子、知名整形外科醫師林靜芸，將於周日（廿二日）在台大醫院成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，盼為處境艱困的外科增添薪火，支持年輕醫師，同時將發表新書「謝謝你留下來陪我」。

林芳郁退休後，開始與疾病搏鬥。他的另一半林靜芸，由名醫變身照顧者。「謝謝你留下來陪我」一書，林靜芸 直面大家，說明她心中最了不起的人，她的恩愛伴侶，五年前罹患了失智症，勇敢向大眾說明林芳郁生病五年及她作為照顧者的經驗，希望能替長照家庭打氣。

歷任台大、台北榮總及亞東醫院三家醫學中心院長，經歷傲人的林芳郁培育人才無數，推動許多影響深遠的醫療革新。他任職台北榮總院長期間，向外募款鼓勵年輕醫師出國進修，替醫界造就許多人才。

林芳郁的心願是替母校台大外科作相同的事情，可惜退休後猝然生病，林靜芸照顧之餘，決定由家族出資成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」。

內歛林芳郁 推多樣醫療革新

個性耿介內斂、話語不多的林芳郁，從不標榜自己，許多人對他的臨床成就陌生，也不知他推動許多醫療革新。林芳郁是國際醫界公認的心律不整及瓣膜整形手術權威，也是建立急診EMT制度及病人安全等推手，更終結了台大醫院紅包文化。

個性耿介內歛、話語不多的林芳郁，從不標榜自己，許多人對他的臨床成就陌生，也不知他推動許多醫療革新。林芳郁是國際醫界公認的心律不整手術權威，是建立急診EMT制度及病人安全等推手，更是直接給予病人溫暖的醫師。圖／本報資料照片

如今被視為理所當然的緊急救護員隨車雙軌緊急救護制度，就是林芳郁在台大急診部催生，如今成為全台急診醫療的SOP。林芳郁在亞東院長任內，亞東醫院被稱為防疫第一戰神，但他在疫情期間退休後，就鮮少露面。

林靜芸說，林芳郁是她一生最尊敬的人。她透露，林芳郁生病，讓她覺得「天要塌下來了」，因他是個終生都只想著國家社會醫院病人的人，有滿腦子的學問；但卻快速退化到需要全天候甚至多人照顧。她也因此成為照顧者，陪著林芳郁住院、聘過居服員、試過日照中心，到不得不請外籍看護。幸而經過五年的復健，林芳郁已逐漸康復中。

從年初開始，國內急診壅塞，急重症與外科成為人力不足的艱困科別。林靜芸感嘆，當年她是進不了心臟外科，只好去當整形外科醫師。如今愈來愈多外科醫師跑掉了，年輕醫師走捷徑賺錢，不受專科訓練，變成「直美」醫師，若任其惡化，台灣醫療崩壞就在眼前。

林靜芸：盼鼓勵新世代醫師

十多年前，林芳郁擔任北榮院長時，四處奔走募款，資助一百位年輕醫師出國進修，學習新技術，帶回新觀念。林芳郁本打算退休後，回台大醫院做一樣的事，但沒想到他突然病倒了。

為了替夫婿完成這個沒有說出口的承諾，林靜芸和家族籌募三千萬元，在台大醫院設立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，延續林芳郁當年的人才培訓計畫，提供補助，鼓勵新世代醫師出國進修，盼重新厚植台灣外科醫學領域根基。

提攜後進，林芳郁不遺餘力，在擔任心臟外科主任時，打破院內數十年來「外科資深醫師優先排刀」制度，不惜得罪人，公平分配開刀房時間，讓年輕主治醫師有機會參與臨床手術，獨當一面。

林芳郁擔任第一年住院醫師，同時照護十三名患者，早晚探視十分盡心，患者深受感動集資合購獎牌，在他巡房時，連同十多名護理師當場鼓掌致贈。當時的林芳郁，用現在的話形容是典型「I」（內向）人，脹紅著臉，久久說不出話來。林靜芸說，年輕醫師需要鼓勵，她期待醫界有更多像林芳郁一樣的醫師，也希望更多人來支持外科醫師的養成。