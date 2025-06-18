嘉義、台南「山區暴雨」國家級警報響 大雷雨轟7縣市
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天彰化以南、南投及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
大雨特報範圍：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。
中央氣象署發布雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣、高雄市、彰化縣、台南市大雷雨即時訊息，持續至下午3時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：彰化縣二水鄉，南投縣竹山鎮、集集鎮、鹿谷鄉、水里鄉，雲林縣斗六市、斗南鎮、古坑鄉、林內鄉，嘉義市東區，嘉義縣大林鎮、民雄鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉，台南市白河區，高雄市那瑪夏區。
此外，嘉義縣番路鄉、嘉義縣大埔鄉、台南市南化區發生山區暴雨，中央氣象署針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）、台南市後堀溪（千層岩瀑布）發布災防告警，持續時間至下午３時54分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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