嘉義、台南「山區暴雨」國家級警報響 大雷雨轟7縣市

高麗菜價格親民、料理多變，是台灣人餐桌上不可或缺的常見食材。而在營養醫學領域擁有豐富經驗的劉博仁醫師，更公開表示自家冰箱幾乎全年備有高麗菜，不只是因為好保存、好烹煮，更重要的是它對人體健康益處多多，尤其在保護腸胃與抗癌方面展現功效。

2025-06-18 14:07