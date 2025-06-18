口腔癌、大腸癌篩檢異常追蹤率低 雲林祭出交通費及檢查費補助

健保補助五癌篩檢，雲林縣去年篩檢異常追蹤率中，口腔癌、大腸癌的異常追蹤率都低於中央目標值，考量偏鄉很多長者獨居、老老相依，受限交通不便，無法到醫療院所追蹤確立診斷，縣府今年編列200萬元預算，補助交通費及大腸鏡部分費用，預計今年7月公告實施，盼藉此提升追蹤率，及早診斷治療。

健保補助符合資格民眾乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌篩檢，雲林縣每年舉辦多場整合性五癌篩檢活動，鼓勵民眾篩檢，雖然篩檢率高，但口腔癌篩檢異常的陽性追蹤率僅67.8%、大腸癌75.8%，遠低於中央目標值。

衛生局長曾春美表示，結腸、直腸和肛門癌為雲林縣2024癌症十大死因中排名第三、口腔癌排名第四。經了解，許多長者獨居或老老相依，交通不便，無法即時進一步追蹤確立診斷，為提升追蹤率，以達早期發現早期治療，縣府今年追加200萬元預算，補助交通費及部分大腸鏡檢查費用，預計七月公告實施。

補助項目包含五項癌症篩檢異常確立診斷交通費用，依據公里數補助300元到一千元不等、2024年10月1日後接受衛生福利部國民健康署定量免疫法糞便潛血檢查，報告顯示陽性反應者，補助大腸鏡檢查(含無痛或清腸藥物)最高2千元，兩項補助凡設籍雲林民眾皆可申請，僅補助一次。確切實施辦法請參考雲林縣衛生局公告。

曾春美表示，各鄉鎮市衛生所每月都有提供五癌篩檢服務，呼籲符合資格民眾不要漠視自己的權益，定期接受篩檢。