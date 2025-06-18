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口腔癌、大腸癌篩檢異常追蹤率低 雲林祭出交通費及檢查費補助

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣去年篩檢異常追蹤率中，口腔癌、大腸癌的異常追蹤率都低於中央目標值，考量偏鄉很多長者獨居、老老相依，受限交通不便，無法到醫療院所追蹤確立診斷，縣府今年編列200萬元預算，補助交通費及大腸鏡部分費用，圖為台北市雲林同鄉總會醫療服務團日前到雲林義診並配合篩檢服務。圖／雲林縣政府提供
雲林縣去年篩檢異常追蹤率中，口腔癌、大腸癌的異常追蹤率都低於中央目標值，考量偏鄉很多長者獨居、老老相依，受限交通不便，無法到醫療院所追蹤確立診斷，縣府今年編列200萬元預算，補助交通費及大腸鏡部分費用，圖為台北市雲林同鄉總會醫療服務團日前到雲林義診並配合篩檢服務。圖／雲林縣政府提供

健保補助五癌篩檢，雲林縣去年篩檢異常追蹤率中，口腔癌、大腸癌的異常追蹤率都低於中央目標值，考量偏鄉很多長者獨居、老老相依，受限交通不便，無法到醫療院所追蹤確立診斷，縣府今年編列200萬元預算，補助交通費及大腸鏡部分費用，預計今年7月公告實施，盼藉此提升追蹤率，及早診斷治療。

健保補助符合資格民眾乳癌、子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、肺癌篩檢，雲林縣每年舉辦多場整合性五癌篩檢活動，鼓勵民眾篩檢，雖然篩檢率高，但口腔癌篩檢異常的陽性追蹤率僅67.8%、大腸癌75.8%，遠低於中央目標值。

衛生局長曾春美表示，結腸、直腸和肛門癌為雲林縣2024癌症十大死因中排名第三、口腔癌排名第四。經了解，許多長者獨居或老老相依，交通不便，無法即時進一步追蹤確立診斷，為提升追蹤率，以達早期發現早期治療，縣府今年追加200萬元預算，補助交通費及部分大腸鏡檢查費用，預計七月公告實施。

補助項目包含五項癌症篩檢異常確立診斷交通費用，依據公里數補助300元到一千元不等、2024年10月1日後接受衛生福利部國民健康署定量免疫法糞便潛血檢查，報告顯示陽性反應者，補助大腸鏡檢查(含無痛或清腸藥物)最高2千元，兩項補助凡設籍雲林民眾皆可申請，僅補助一次。確切實施辦法請參考雲林縣衛生局公告。

曾春美表示，各鄉鎮市衛生所每月都有提供五癌篩檢服務，呼籲符合資格民眾不要漠視自己的權益，定期接受篩檢。

雲林 衛生局 口腔癌

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