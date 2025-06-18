蔣勳最新書畫展《祇樹給孤獨園》 即日起中央書局展出

美學大師蔣勳的最新書畫作品展「祇樹給孤獨園」，自即日起到8月17日在台中中央書局展出。蔣勳為了讓這場全新的藝術與哲思視聽饗宴，親自錄製「祇園」故事，並親自揮毫《祇樹給孤獨園》主題書法，希望帶領讀者進入這個城市心靈場域，和心裡最深的自己對話。

具百年歷史的台中中央書局，是台灣無數文化運動的起點，在由上善人文基金會接棒修護，並於2020年10月以嶄新面貌重返現址經營後，便成為當代重要的文學基地。美學大師蔣勳曾在中央書局辦過多次展覽，像是書局重返3周年時的主題特展「蔣勳‧文青時代」，以及抒發個人在新冠疫情期間，於自然中獲得體悟的「大疫繁花‧此時眾生」畫展等。

最新開展的《祇樹給孤獨園》書畫展，主題以蔣勳的隨身書《金剛經》，透過抄寫和誦讀，已成大師生活的寧靜日常。而「祇樹」、「給孤獨園」則是佛陀在舍衛國講經說法的林園，祇園是樹，給孤獨園是地，兩者合為一處共修之地，千年之後，這名稱仍深植信眾記憶中。蔣勳將這段佛典典故作為創作核心，自2021年陸續完成油畫與書法創作，用畫筆描繪菩提林下的寧靜修行，以文字書寫佛法的空靈與慈悲。

中央書局表示，這次展出的書畫創作，有蔣勳老師在大疫期間手抄經文首段為眾生祈求平安的書法，有近期立夏寫於巴黎讀經感悟，以及為書局策展所書主題題字；二輻全新畫作，翠綠葉影與絳紅僧袍修行者身影相輝映，佛陀與弟子對話的空靈場景澄澄閃現，有如無限空間裡的說法，或是佛停駐過的瞬間。

對於《祇樹給孤獨園》展出，蔣勳表示：「謝謝中央書局，讓許多書陪伴一張畫。」同時也說：「這三、四年，我畫『祇樹給孤獨園』，系列一，系列二，想像當年園林，樹葉在風裡窸娑搖曳。月圓月缺，日出日落，寒寒暖暖，樹下修行者靜坐冥想⋯⋯這件作品，在大片的樹蔭鬱綠裡，有修行者絳紅色醒目的衣袍，好像歲月悠悠，珍惜此身難得，祝禱眾生平安。」

此外，中央書局還特別請蔣勳錄製一段「祇園」典故，書局角落設置的長椅，讀者可以戴上耳機，在書架與墨香之間坐下來，看一張畫、聆聽一段故事，欣賞蔣勳用不同方式演繹和詮釋的《金剛經》，靜靜的和自己對話，邀請大家相聚潛讀、靜心聆聽，來一趟在城市中修行的心靈棲息之旅。

●蔣勳｜衹樹給孤獨園｜書畫展

時間：2025.6.13~2025.8.17

地點：台中中央書局一樓展出（台中市中區台灣大道一段235號）

聆聽蔣勳說祇園故事 https://daslinstudio.wixsite.com/website-3