快訊

強敵Switch 2來勢洶洶 Sony執行長沒在怕：頂級體驗非PS5不可

NBA／魔獸與吹耳哥BIG3幹架懲處出爐！2人因「太菜」逃禁賽

川普要伊朗無條件投降 卻造成MAGA內部分歧矛盾？

蔣勳最新書畫展《祇樹給孤獨園》 即日起中央書局展出

聯合報／ 記者黃仕揚/即時報導
蔣勳以《祇樹給孤獨園》最新畫作祝禱眾生平安，為讀者開啟一段和自己對話的心靈旅程。圖/中央書局提供
蔣勳以《祇樹給孤獨園》最新畫作祝禱眾生平安，為讀者開啟一段和自己對話的心靈旅程。圖/中央書局提供

美學大師蔣勳的最新書畫作品展「祇樹給孤獨園」，自即日起到8月17日在台中中央書局展出。蔣勳為了讓這場全新的藝術與哲思視聽饗宴，親自錄製「祇園」故事，並親自揮毫《祇樹給孤獨園》主題書法，希望帶領讀者進入這個城市心靈場域，和心裡最深的自己對話。

具百年歷史的台中中央書局，是台灣無數文化運動的起點，在由上善人文基金會接棒修護，並於2020年10月以嶄新面貌重返現址經營後，便成為當代重要的文學基地。美學大師蔣勳曾在中央書局辦過多次展覽，像是書局重返3周年時的主題特展「蔣勳‧文青時代」，以及抒發個人在新冠疫情期間，於自然中獲得體悟的「大疫繁花‧此時眾生」畫展等。

最新開展的《祇樹給孤獨園》書畫展，主題以蔣勳的隨身書《金剛經》，透過抄寫和誦讀，已成大師生活的寧靜日常。而「祇樹」、「給孤獨園」則是佛陀在舍衛國講經說法的林園，祇園是樹，給孤獨園是地，兩者合為一處共修之地，千年之後，這名稱仍深植信眾記憶中。蔣勳將這段佛典典故作為創作核心，自2021年陸續完成油畫與書法創作，用畫筆描繪菩提林下的寧靜修行，以文字書寫佛法的空靈與慈悲。

中央書局表示，這次展出的書畫創作，有蔣勳老師在大疫期間手抄經文首段為眾生祈求平安的書法，有近期立夏寫於巴黎讀經感悟，以及為書局策展所書主題題字；二輻全新畫作，翠綠葉影與絳紅僧袍修行者身影相輝映，佛陀與弟子對話的空靈場景澄澄閃現，有如無限空間裡的說法，或是佛停駐過的瞬間。

對於《祇樹給孤獨園》展出，蔣勳表示：「謝謝中央書局，讓許多書陪伴一張畫。」同時也說：「這三、四年，我畫『祇樹給孤獨園』，系列一，系列二，想像當年園林，樹葉在風裡窸娑搖曳。月圓月缺，日出日落，寒寒暖暖，樹下修行者靜坐冥想⋯⋯這件作品，在大片的樹蔭鬱綠裡，有修行者絳紅色醒目的衣袍，好像歲月悠悠，珍惜此身難得，祝禱眾生平安。」

此外，中央書局還特別請蔣勳錄製一段「祇園」典故，書局角落設置的長椅，讀者可以戴上耳機，在書架與墨香之間坐下來，看一張畫、聆聽一段故事，欣賞蔣勳用不同方式演繹和詮釋的《金剛經》，靜靜的和自己對話，邀請大家相聚潛讀、靜心聆聽，來一趟在城市中修行的心靈棲息之旅。

●蔣勳｜衹樹給孤獨園｜書畫展

時間：2025.6.13~2025.8.17

地點：台中中央書局一樓展出（台中市中區台灣大道一段235號）

聆聽蔣勳說祇園故事 https://daslinstudio.wixsite.com/website-3

中央書局為迎接蔣勳最新《祇樹給孤獨園》書畫展，特別設置視聽專區。圖/中央書局提供
中央書局為迎接蔣勳最新《祇樹給孤獨園》書畫展，特別設置視聽專區。圖/中央書局提供
蔣勳為最新《祇樹給孤獨園》書畫展書寫主題書法。圖/中央書局提供
蔣勳為最新《祇樹給孤獨園》書畫展書寫主題書法。圖/中央書局提供
蔣勳最新《金剛經》書法創作首次在台中中央書局亮相展出。圖/中央書局提供
蔣勳最新《金剛經》書法創作首次在台中中央書局亮相展出。圖/中央書局提供
蔣勳為中央書局最新策展錄製《祇樹給孤獨園》典故。圖/中央書局提供
蔣勳為中央書局最新策展錄製《祇樹給孤獨園》典故。圖/中央書局提供

蔣勳 書局 孤獨

延伸閱讀

國三生羅禾珈曾奪台積電硬筆首獎 書寫中尋得自信與舒壓

嘉義玉山高粱獲大獎 以酒入墨書法慶賀 翰墨酒香四溢

梨山賓館前蔣中正銅像將移室內 地方激烈反對...民代：祖靈會生氣

梨山賓館前蔣中正銅像將移室內 梨山在地居民：百分百反對

相關新聞

冰箱裡不能沒它！高麗菜含「特別成分」超護身 醫師推5煮法輕鬆上桌

高麗菜價格親民、料理多變，是台灣人餐桌上不可或缺的常見食材。而在營養醫學領域擁有豐富經驗的劉博仁醫師，更公開表示自家冰箱幾乎全年備有高麗菜，不只是因為好保存、好烹煮，更重要的是它對人體健康益處多多，尤其在保護腸胃與抗癌方面展現功效。

午後雷陣雨開炸 8縣市慎防大雨雷擊及強風

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天中南部、花蓮及台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊...

台北社子36.5度！氣象署發布彰化、高雄、屏東高溫資訊

未來1周都是典型的夏天天氣型態，中央氣象署發布彰化縣、高雄市、屏東縣高溫資訊（黃色），天氣高溫炎熱，今天中午前後彰化縣、...

育嬰留職津貼加碼至7個月 洪申翰：下半年提修法

救少子女化，勞動部研擬營造更友善的職場生養環境，目前正研議修正「就業保險法」，讓請領滿6個月育嬰留職津貼的雙親，各自可再...

120元便當竟見「一整隻蟑螂」 台鐵致歉：全面清消改善

台鐵去年傳出有便當內有斷頭大蟑螂食安危機，昨又有網友爆料，在台鐵與高鐵共構的新左營站，購買一份120元的台鐵便當竟出現一...

超商店員揭「咖啡杯三大秘密」…溝槽用途曝光 喝完丟錯恐罰6000

現代上班族手握一杯咖啡進辦公室已成日常，不過倘若喝完後就隨手丟進垃圾桶，可能會被罰款最高6000元。一名超商店員在Dcard發文揭露「咖啡杯的三大秘密」，透露許多消費者對咖啡紙杯的回收有誤解，另外，杯蓋上的兩項設計也有其隱藏版功能，引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。