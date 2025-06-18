受預言影響！旅遊達人揭飛日本機票只要9千：值得一去再去

日本漫畫家龍樹諒在作品中提到的「7月5日災難預言」在社群媒體上瘋傳，也影響到了機票價格。旅遊達人對比去年、今年飛日本機票價格，去年還要1萬5，今年只要9千，讓他直呼「真的超扯」，也推薦民眾今年暑假繼續去日本遊玩。

旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」在臉書發文，表示前些天在星宇航空股東會上才提到，日本線受到了「7月5日災難預言」的影響，機票價格明顯下滑。

蓋瑞哥舉例，去年七月，從桃園飛東京的機票大多在1萬4上下，今年暑假除了第一週較貴外，華航、長榮、星宇、國泰從桃園飛東京，都有1萬2有找的票，廉航更只要6千、7千；從高雄出發去年在1萬5上下，今年只要9千，「真的有感」，同時也建議民眾，暑假飛日本，無論從桃園或高雄出發價格都很低，即使去很多次了還是能去。

此文一出，不少網友指出日本旅遊其他更昂貴的成本，也提到天氣太熱，「但是住宿很貴啊」、「結果住宿訂不到便宜的了」、「餐飲的成本高，會不會是很多大媽都把餐具偷走」、「但暑假的日本也是熱到受不了，也是不考慮了」、「考慮到住宿跟人潮，暑假我還是會避開」、「七月去日本真的太熱了 走到車站就滿身汗了」。

也有網友分享到當地旅遊、買機票的經歷，「剛從東京回來。搭泰獅航，往返來回大概只有近7成滿而已，後面兩排還空空的」、「四月清明連假就買星宇的我，一路看著機票降到底，不過住宿早訂也是有便宜回來一點點，只能說很難算準啦」、「4月提前買，高雄飛福岡，好貴，退票手續費更貴，只能含淚吞下」。