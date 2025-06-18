零工經濟影響性工作者健康資訊取得 白皮書揭露困境

一名20多歲年輕人就醫才發現愛滋併發肺結核，並經醫院通報新滋識同盟協助，這才首次接觸愛滋相關衛教資訊。台灣新滋識同盟訪談多位性工作者、跨性別與非二元性別族群，發布「性健康及愛滋防治焦點團體成果白皮書」，呼籲性健康宣傳應該走出原有管道，進入一般醫療院所、公共空間與社區，讓更多人把性健康視為日常議題。

成大公共衛生研究所教授莊佳蓉指出，「性健康資訊的取得高度依賴社會網絡」，很多人的資訊來源是身邊懂得又願意分享的朋友，因此若缺乏人際連結，可能無法接觸資源，導致資訊取得落差及障礙。

零工經濟盛行，台大公共衛生學院健康行為與社區科學研究所助理教授黃柏堯說，性工作者透過不同管道提供服務，但也出現資訊「斷裂」；愛滋相關社群形成，卻仍有個體戶被排除在外。男同志網路發展較為活躍，但女同志想獲得資訊常常求助無門，甚至得透過男同志社群或帶入生理男性角度思考。

台灣性產業勞動者權益推動協會理事蔣書弘指出，大眾對性工作的認知可能停留在傳統的「娼嫖關係」，但現在性工作面向多元，有的可能是聲音／影像提供或BDSM調教實踐者等；而性共作者對於公衛認識也有落差，認為到正規醫療單位有「被看見」或「被出櫃」的風險，以及歧視等社會壓力。

蔣書弘以愛滋的預防性投藥（PrEP）為例，很多人的藥物取得透過社群內非正式分享，或是以團購、出國代購來取代醫院領藥。

黃柏堯表示，政策應討論性健康資源整合，由於許多人長期處於被汙名化處境中，難以安心接觸預防資源或建立穩定的性健康行為模式。若能透過去除歧視、提升政策包容性，並強化性別敏感的健康服務設計，才能真正保障這些社群的性健康需求與權利。

新滋識同盟在2024年底至2025年初與公衛、社工學者以及許多第一線社群服務者，針對男男性工作者、女性性工作者、跨性別與非二元性別族群舉辦多次訪談。

台北市聯合醫院仁愛院區感染科醫師、新滋識同盟理事長顧文瑋說，透過跟學界與社群合作，希望作為未來制訂政策的參考，發現愛滋感染者面臨風險認知不足、醫療資源難以使用、資訊取得斷裂、汙名與歧視壓力等處境，盼透過提出白皮書，希望作為公衛政策、臨床實務訓練的參考資料。