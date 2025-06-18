台南周氏蝦捲爆食安疑慮 衛生局初判店員個人行為
台南知名餐飲「周氏蝦捲」11日爆出店員將消費者吃剩油豆腐倒回滷鍋，引起軒然大波，市府衛生局緊急稽查，初判是店員個人行為，暫不對店家開罰，已要求加強員工教育訓練。
衛生局今天告訴中央社記者，事發後已調閱安平總店及老店4天監視影像，未發現其他店員有類似行為，初判將消費者吃剩油豆腐倒回滷鍋是店員個人行為，已責令店家7月2日前改善，若複查不合格，將依法處辦。
衛生局當時也查出店家作業環境未符合食品良好衛生規範準則，包括食材應離地放置，冰箱溫度未符合規定且應定期除霜，廚餘桶與一般食品應明顯區隔，應避免製備流程交叉污染等4項缺失，限期改善。
店家則發表聲明說，店內所有食材皆應符合衛生與安全標準，「老闆從未、也絕對不會下達任何將廚餘倒回鍋內的指示」。「周氏蝦捲」董事長特助也表示，涉事店員無法再任用，將依勞基法處理。
「周氏蝦捲」源自於1965年，當時創辦人周進根原是辦外燴的總舖師，但外燴不是天天有生意，閒暇時就在安平經營小吃生意，蝦捲是其中一道菜；1980年代再改為主賣蝦捲，以本身姓氏「周」為店號，取名「周氏蝦捲」。
資料顯示，「周氏蝦捲」涵蓋門市、餐廳體系及團膳體系等三大區塊，分店遍及台南、高雄、南投、台中等，也承接廠商團膳。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言