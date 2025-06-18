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台南周氏蝦捲爆食安疑慮 衛生局初判店員個人行為

中央社／ 台南18日電
台南知名餐飲「周氏蝦捲」11日爆出店員將消費者吃剩油豆腐倒回滷鍋，引起軒然大波，市府衛生局緊急稽查，初判是店員個人行為，暫不對店家開罰。聯合報系資料照／記者萬于甄攝影
台南知名餐飲「周氏蝦捲」11日爆出店員將消費者吃剩油豆腐倒回滷鍋，引起軒然大波，市府衛生局緊急稽查，初判是店員個人行為，暫不對店家開罰。聯合報系資料照／記者萬于甄攝影

台南知名餐飲「周氏蝦捲」11日爆出店員將消費者吃剩油豆腐倒回滷鍋，引起軒然大波，市府衛生局緊急稽查，初判是店員個人行為，暫不對店家開罰，已要求加強員工教育訓練。

衛生局今天告訴中央社記者，事發後已調閱安平總店及老店4天監視影像，未發現其他店員有類似行為，初判將消費者吃剩油豆腐倒回滷鍋是店員個人行為，已責令店家7月2日前改善，若複查不合格，將依法處辦。

衛生局當時也查出店家作業環境未符合食品良好衛生規範準則，包括食材應離地放置，冰箱溫度未符合規定且應定期除霜，廚餘桶與一般食品應明顯區隔，應避免製備流程交叉污染等4項缺失，限期改善。

店家則發表聲明說，店內所有食材皆應符合衛生與安全標準，「老闆從未、也絕對不會下達任何將廚餘倒回鍋內的指示」。「周氏蝦捲」董事長特助也表示，涉事店員無法再任用，將依勞基法處理。

「周氏蝦捲」源自於1965年，當時創辦人周進根原是辦外燴的總舖師，但外燴不是天天有生意，閒暇時就在安平經營小吃生意，蝦捲是其中一道菜；1980年代再改為主賣蝦捲，以本身姓氏「周」為店號，取名「周氏蝦捲」。

資料顯示，「周氏蝦捲」涵蓋門市、餐廳體系及團膳體系等三大區塊，分店遍及台南、高雄、南投、台中等，也承接廠商團膳。

衛生局 廚餘 周氏蝦捲

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