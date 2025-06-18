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30歲後入衰老期 梅門基金會帶唐寶寶平甩健身換心境

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
梅門師兄姊帶領重新小作所唐氏症青年平甩練習。圖／新北市社會局提供
梅門師兄姊帶領重新小作所唐氏症青年平甩練習。圖／新北市社會局提供

為促進身心障礙者多元學習與健康發展，新北社會局攜手梅門文化基金會，到社區式服務據點，教導身障朋友平甩健身，以及茶藝等靜心活動和課程，對身障者的身體和情緒起了明顯的效果。

三重重新小作所主任古嘉琪表示，小作所有20位學員，平均年齡29歲，由於唐氏症患者在30歲之後，身體就會邁入衰老期，透過每周2小時的平甩功練習，三個月下來，學員普遍感覺身體變得更輕盈，專注力提升，搭配茶藝和靜心課程，情緒也變得更穩定。

古嘉琪說，由於梅門每次帶領的師兄姐都不同，學員很有新鮮感，都非常期待，照顧的老師也可趁此機會喘息。為了讓學員融合社區，除了參與梅門平甩功等課程，也安排學員到松年大學和樂融家資中心擔任清潔工作，不僅可發揮一技之長，還能有獎勵金收入，對唐寶寶青年和家長都是一個莫大的鼓勵。

今年29歲的宗倫，在2、3歲時，媽媽發現成長有異狀，在看醫生後，醫生卻說可能發展較慢，直到上了幼兒園5歲多，才確定是唐寶寶，開始接受早療。

宗倫雖然在一些學習上落後，但他對於歷史人物故事卻特別有感，如三國演義如數家珍，小作所之前帶他們去金門旅遊，他上YT遍查旅遊景點和風土民情，到金門後，他向老師及媽媽推薦可買當地的菜刀，因為是用當年砲彈碎片煉製的。

梅門文化基金會師兄李志恆表示，透過平甩練習後，可改善身體各項機能，睡眠品質也能提升。社會局副局長許秀能表示，新北市共有60處社區式服務據點來服務身障朋友，透過作業活動、文康休閒等多元課程，提升學員生活自理能力和社會適應能力，以減輕家庭照顧壓力。

梅門師兄姊帶領重新小作所唐氏症青年平甩練習。圖／新北市社會局提供
梅門師兄姊帶領重新小作所唐氏症青年平甩練習。圖／新北市社會局提供

身障者 唐寶寶

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