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讓愛不留遺憾 奇美醫院器捐宣導周邀受贈者現身分享

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
奇美醫院今起至20日舉辦一系列器官捐贈宣導系列活動，希望號召民眾共同響應簽署「器官捐贈同意書」，並將器捐意願註記健保卡，讓愛不留遺憾。圖／奇美醫院提供
奇美醫院今起至20日舉辦一系列器官捐贈宣導系列活動，希望號召民眾共同響應簽署「器官捐贈同意書」，並將器捐意願註記健保卡，讓愛不留遺憾。圖／奇美醫院提供

奇美醫院26年前完成首例器官捐贈移植手術後，迄今共有878例器官及組織捐贈案例，每一個數字背後，不僅可見捐贈者的堅強勇敢與大愛，更成就重生曙光與生命延續；曾接受腎移植的53歲吳姓女士今出席奇美醫院器官捐贈宣導活動，分享親身經歷，號召大家一起傳遞希望之光。

奇美醫院首席醫療副院長田宇峯表示，為響應全國器官捐贈宣導周，奇美醫院今起至20日在院內各處舉辦器官捐贈宣導系列活動，包含有獎問答、器捐同意書簽署活動、捐贈者生命故事海報展、醫療團隊人員與捐贈者故事海報展及捐贈者時光故事多媒體播放等，透過多元且溫馨的方式，推動民眾與醫護同仁對器官捐贈的觀念，也提高同意書簽署的意願。

今年53歲的吳小姐，從32歲起就因腎衰竭需接受洗腎，每周3天風雨無阻到醫院血液透析室洗腎，不僅被限制生活作息、還得嚴格控制水份攝取，過程中常有不舒服的情形出現，好在36歲那年幸運接到腎臟移植通知，手術後恢復狀況良好，更擺脫洗腎束縛，展開新的人生。

吳小姐說，感謝17年前的捐贈者，雖然自己不認識祢，但真心謝謝祢，用大愛無私的奉獻讓自己可以重生，更改變她的生命，「會用健康的身體努力的生活！」，並傳遞這份希望之光。吳小姐今也在活動中獻花給醫療團隊，感謝醫療團隊的幫助。

田宇峯說明，根據統計，去年全台器官捐贈人數為366人，但截至目前為止，全台等候器官人數達1萬1259人，腎臟約8574人、肝臟951人、心臟365人、肺臟113人，每年雖有越來越多人響應器捐，但能成功配對並完成移植的仍屬少數，許多病人仍苦苦等待一線生機。

他表示，民眾除主動簽署器官捐贈同意書外，可至醫院由醫院協助上傳至衛生福利部資料庫並註記在健保卡，或透過全民健保行動快易通APP進行註記，有助縮短醫護人員與家屬的溝通。

奇美醫院提到，去年器捐意願註記健保卡人數就有4萬6678人，每一位完成器官捐贈註記的人，都是在傳遞希望的使者，今天的決定，可能是明天他人生命的延續。

奇美醫院今起至20日舉辦一系列器官捐贈宣導系列活動，吸引不少醫護人員及民眾響應簽署同意書。圖／奇美醫院提供
奇美醫院今起至20日舉辦一系列器官捐贈宣導系列活動，吸引不少醫護人員及民眾響應簽署同意書。圖／奇美醫院提供
奇美醫院器捐宣導周活動，今邀請腎移植受贈者代表吳小姐（右二）向醫療團隊獻花，並分享親身經歷，感謝醫護人員專業付出。圖／奇美醫院提供
奇美醫院器捐宣導周活動，今邀請腎移植受贈者代表吳小姐（右二）向醫療團隊獻花，並分享親身經歷，感謝醫護人員專業付出。圖／奇美醫院提供

奇美醫院 器官捐贈 健保卡

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