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高齡者別怕…9旬翁也能腹膜透析 長庚：腹透降低死亡率

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
林口長庚目前約有380名腹膜透析病友，其中65歲以上約占四分之一。圖／長庚醫院提供。
林口長庚目前約有380名腹膜透析病友，其中65歲以上約占四分之一。圖／長庚醫院提供。

台灣被稱為「洗腎王國」，洗腎人口突破九萬人，隨著邁入超高齡社會，透析人口也跟著老化，平均透析年齡已達到68歲。長者為了跑洗腎室，不僅舟車勞頓還可能因行動不便錯過透析時間，長庚醫院近年積極推動在宅腹膜透析，一位93歲爺爺接受腹膜透析後，他白天更有自己的時間，免跑洗腎室。

健保署投入專款4.3億，鼓勵民眾使用腹膜透析，國內腹膜透析占比不到7％，盼今年可達8％，後續能達到10%。

林口長庚醫院腎臟科系主任陳永昌表示，林口長庚約有380名腹膜透析病友，其中65歲以上約占四分之一，過去不少患者與家屬對腹膜透析存在刻板印象，認為只有年輕患者才適用，事實上只要有適當的支持系統與照護團隊，長輩也能在家正確使用腹膜透析。

陳永昌說，2019年開始，長庚積極推動腹膜透析，針對使用全自動腹膜透析機的病人導入遠端監測系統，搭配主護制度，由護理師定期追蹤病人透析狀況與數據，讓病人在操作過程中更有信心。

林口長庚醫院高齡醫學科主任顏介立表示，針對健保資料庫，進行傾向性評分（Propensity Score）配對後，有4萬8803名進入透析的老年患者，相較血液透析，接受腹膜透析者心血管疾病住院風險下降26%，死亡風險下降38%，具高度統計顯著性。

顏介立說，腹膜透析不僅能提升高齡者生活自主性與彈性，更可能在醫療實證上帶來實質的生存效益，特別是對於原本就處於心血管高風險族群的長者而言，是值得優先考慮的選項。

93歲的于姓阿公，因長期服用止痛藥導致腎功能惡化，需要透析維持腎臟功能，阿公喜歡外出且個性開朗，不希望為了洗腎困在洗腎室中，選擇可居家使用的腹膜透析，如今，他的太太協助腹膜透析，兩人在家互相照顧彼此，不僅是長庚推動高齡腹膜透析最好的示範患者，也是醫療團隊口中的模範夫妻檔。

林口長庚護理團隊指出，有些病人原本能順利自行操作腹膜透析技術，但隨著年紀增長，手部顫抖、視力不佳而放棄選擇腹膜透析，但這些患者其實仍具備自我照顧的能力，但卻因老化容易在換液過程中失誤，進而導致感染，被迫退出治療。

林口長庚護理團隊注意到此類病人，自行開發「創新換液輔具」，透過輔具提升長者居家透析的安全性，讓原本因為手部顫抖、視力變差的病人也能順利接管，繼續進行腹膜透析治療且不用依靠別人。

長庚 洗腎

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