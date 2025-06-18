冰箱裡不能沒它！高麗菜含「特別成分」超護身 醫師推5煮法輕鬆上桌

高麗菜價格親民、料理多變，是台灣人餐桌上不可或缺的常見食材。而在營養醫學領域擁有豐富經驗的劉博仁醫師，更公開表示自家冰箱幾乎全年備有高麗菜，不只是因為好保存、好烹煮，更重要的是它對人體健康益處多多，尤其在保護腸胃與抗癌方面展現功效。

劉博仁醫師在臉書粉專指出，有位太太問他「為什麼你做菜，經常會有高麗菜？」，他則笑笑回答「因為它真的是便宜、健康又百搭的好朋友啊！」劉博仁分析，高麗菜不只纖維多，它還含有一種很特別的成分，叫做「維生素U」，雖然不是真正的維生素，但卻對保護胃黏膜、幫助胃潰瘍癒合很有幫助。早在1950年代就有醫學文獻提到，讓胃潰瘍患者每天喝新鮮高麗菜汁，其恢復速度優於傳統療程。

除了維生素U，高麗菜還含有多種人體必需的營養素，如維生素C、維生素K、葉酸、鉀與硫化合物。其中，維生素C能增強免疫系統與抗氧化能力；維生素K則有助於凝血與骨骼健康；葉酸是孕婦與細胞修復的好幫手；鉀有助於降血壓；硫化合物有助於肝臟解毒，還具有一定的抗癌潛力。

在料理方面，劉醫師也分享高麗菜的五種簡單又美味的做法，例如：搭配蒜頭和辣椒快炒、加入排骨或雞湯中熬煮出甜味、切成細絲搭配芝麻醬或日式醬汁涼拌、加入韓式煎餅或手捲餅增加口感，以及搭配香菇和蝦米使用電鍋烹煮成高麗菜飯。

劉博仁強調，煮高麗菜不是為了省錢，而是為了健康，「對腸胃好、對免疫好、對整體身體都好，難怪我三不五時就愛煮它」。