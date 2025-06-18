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小心雷擊、冰雹！ 高雄、嘉義大雷雨至少持續1小時
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布高雄市、嘉義縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水。
今、明兩天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，今天午後各地有局部短暫雷陣雨，西半部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，明天午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨，午後中南部地區有局部大雨發生的機率，北部山區亦有局部較大雨勢發生的機率。
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