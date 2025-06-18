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大雷雨開轟！氣象署點名中南部4縣市 慎防劇烈降雨、雷擊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署稍早已經發布大雨特報，氣象署針對雲林縣、嘉義縣、南投縣、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水。

中央氣象署發布大雨特報，今天中南部、花蓮及台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

未來1周都是夏季的天氣型態，中央氣象署預報員葉致均表示，今天因為大氣發展對流的條件還算旺盛，午後雷陣雨範圍可能比較廣，台東、恆春有不定時短暫降雨，午後台灣各地都可能有雷陣雨，特別是整個西半部地區和東半部山區可能有局部大雨發生。

氣象署 大雨特報 台東

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