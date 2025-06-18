聽新聞
0:00 / 0:00
大雷雨開轟！氣象署點名中南部4縣市 慎防劇烈降雨、雷擊
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署稍早已經發布大雨特報，氣象署針對雲林縣、嘉義縣、南投縣、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午1時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，低窪地區慎防淹水。
中央氣象署發布大雨特報，今天中南部、花蓮及台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
未來1周都是夏季的天氣型態，中央氣象署預報員葉致均表示，今天因為大氣發展對流的條件還算旺盛，午後雷陣雨範圍可能比較廣，台東、恆春有不定時短暫降雨，午後台灣各地都可能有雷陣雨，特別是整個西半部地區和東半部山區可能有局部大雨發生。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言