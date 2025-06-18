空氣逐漸變髒 粉專：未來4天因它影響 北部、中部空品特別糟

現代上班族手握一杯咖啡進辦公室已成日常，不過倘若喝完後就隨手丟進垃圾桶，可能會被罰款最高6000元。一名超商店員在Dcard發文揭露「咖啡杯的三大秘密」，透露許多消費者對咖啡紙杯的回收有誤解，另外，杯蓋上的兩項設計也有其隱藏版功能，引發熱議。

2025-06-18 10:18