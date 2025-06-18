空氣逐漸變髒 粉專：未來4天因它影響 北部、中部空品特別糟
「空氣逐漸變髒」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，接下來4天受太平洋高氣壓籠罩天氣穩定，東南風環境，西部背風風速偏弱，將導致大氣擴散條件不佳。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，境內汙染物如車輛廢氣、工業排放不易擴散，容易在近地面累積，空氣品質轉差。尤其北部與中部地區空氣品質特別糟糕，提醒大眾，外出注意防護，有呼吸道疾病、過敏體質者建議減少戶外活動。
環境部表示，依監測資料及氣象署今天上午10時氣象資料顯示，今天環境風場轉為東南風，西半部風速稍弱，稍易累積汙染物，且午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。雲嘉南、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖為「普通」等級。
明天環境風場仍為東南風，西半部擴散條件稍差，汙染物稍易累積，受光化作用影響，午後臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。
周五環境風場持續為東南風，西半部汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。
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