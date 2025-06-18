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午後雷陣雨開炸 8縣市慎防大雨雷擊及強風

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午後雷陣雨開炸 8縣市慎防大雨雷擊及強風

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天中南部、花蓮台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

大雨：台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

中央氣象署預報員葉致均表示，未來1周天氣上都是典型的夏季天氣型態為主，白天高溫炎熱，外出多補充水分、做好防曬，午後有短暫雷陣雨出現，所以下午外出活動留意天氣變化。

葉致均表示，今天因為大氣發展對流的條件還算旺盛，午後雷陣雨範圍可能比較廣，台東、恆春有不定時短暫降雨，午後台灣各地都可能有雷陣雨，特別是整個西半部地區和東半部山區可能有局部大雨發生。

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片

花蓮 台東

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