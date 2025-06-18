午後雷陣雨開炸 8縣市慎防大雨雷擊及強風

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天中南部、花蓮及台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

大雨：台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

中央氣象署預報員葉致均表示，未來1周天氣上都是典型的夏季天氣型態為主，白天高溫炎熱，外出多補充水分、做好防曬，午後有短暫雷陣雨出現，所以下午外出活動留意天氣變化。